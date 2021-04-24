Сумская ответила на критику сестры из-за публичной жизни

Украинская актриса Ольга Сумская ответила на обвинения старшей сестры Натальи из-за ее публичной жизни. Она высказалась, почему "каждый свой шаг" выставляет напоказ в соцсетях.

Ольга пояснила, что обвинения ее сестры ничуть не задели ее. Актриса отметила, что ей нет смысла обижаться на Наталью, поскольку у них есть "другие, более весомые поводы", говориться в интервью "КП" в Украине".

"Мы очень разные по характеру. Наталья более закрытая, у нее своя жизнь, свое пространство. Она никогда не освещает никаких событий, а я более активная и коммуникабельная. У меня большое количество подписчиков, с которыми я общаюсь как в Instagram, так и в Facebook", – рассказывала изданию звезда.

Актриса призналась, что благодаря ее публикациям в общественной жизни что-то поменялось. Кроме того, звезда заявила, что использует соцсети для освещения своей творческой деятельности, поскольку из-за регулярных переносов спектаклей в карантинный период это очень важно.

Также Ольга Сумская посоветовала своей сестре быть в этом плане более современной, поскольку Наталья ведет более закрытый образ жизни.

"Я бы посоветовала Наталье Вячеславовне быть в этом плане более современной. В наше время мы не можем стоять в стороне и не быть зарегистрированы в Facebook или в Instagram. Есть люди, которые не переживают по этому поводу, у них своя жизнь. Я иду в ногу со временем", – заявила актриса.

Стоит отметить, что на днях Наталья Сумская призналась, что вынуждена содержать 38-летнюю дочь с внучкой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL Ольга Сумская рассказала, как ее впервые ударил экс-супруг Паперный. По словам артистки, это произошло, когда он был в состоянии алкогольного опьянения.