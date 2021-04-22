Сумская призналась, что вынуждена содержать 38-летнюю дочь с внучкой

Украинская актриса, сестра Ольги Сумской – 65-летняя Наталья Сумская – рассказала, что ей приходится содержать свою 38-летнюю дочь Дарью от первого брака и 11-летнюю внучку.

У них не простые отношения, однако знаменитость с трепетом говорит о близких. Как оказалось, ранее все хлопоты по содержанию были на супруге дочери Сумской Юрии Трофименко, но он скончался три года назад. Об этом артистка сообщила в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, Дарья шесть лет проработала в Академическом ансамбле Государственной пограничной службы Украины, но когда вышла замуж – уволилась.

"Дочь просто живет на свете. Для меня это болезненная тема. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, ожидавшего, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то. В этом мы расходились. Я совершенно другой человек. Я работаю, предлагают или нет. Куда зовут – туда иду. Всякая работа мне полезна, приятна", – сказала Сумская.

Коротко о знаменитости:

Наталья Сумская – советская и украинская актриса и телеведущая, лауреат Шевченковской премии, Народная артистка Украины.

С осени 2003 года до начала 2010 года вела передачу "Ключевой момент" на телеканале "Интер". Также работает в театральной компании "Бенюк и Хостикоев".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский актер и супруг Натальи Сумской Анатолий Хостикоев рассказал о знакомстве со звездой и об их судьбоносном спектакле, который помог зародить отношения с актрисой.