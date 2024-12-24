Сумская, Ефросинина, Квиткова и Хамайко. Звезды поделились уникальными семейными традициями на Рождество

В этом году уже второй раз Православная церковь Украины и большинство украинцев будут отмечать Рождество Христово 25 декабря по новоюлианскому календарю. Мы расспросили у известных украинцев, как идет их подготовка к рождественским и новогодним праздникам.

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Телеведущая Маша Ефросинина рассказала OBOZ.UA, с кем из родных будет встречать Рождество, а популярная блогер Даша Квиткова – какие жизненные проблемы препятствуют ее встрече в праздники с родной сестрой. Легендарная актриса Наталья Сумская призналась, почему много лет отказывалась украшать дома елку, а телеведущая Валентина Хамайко – как однажды прозевала Сочельник, однако не растерялась и нашла выход из ситуации.

Наталья Сумская о блюдах на своем рождественском столе

Как будем праздновать? У актеров же жизнь немного другая – много работы как раз именно в праздничные дни. Спектакли, выступления, поздравления – ездим к военным, на предприятия, в села. Репетируем сегодня дома с раннего утра. Кто-то через стенку ругался ночью, так любился, нельзя понять – но не давали нам спать. А мы с шести поем – не даем им (смеется). Но все же нужно успевать придерживаться традиции, потому что они помогают не отвлекаться от основного вектора жизни.

Праздновать будем. На Сочельник в углу поставим дидуха. У каждой семьи он свой – у меня собрання рожь, которую перевязала лентами. Елку не украшала уже лет десять. А вчера ехали после выступления, насобирали веточек, кто-то чистил придорожные заросли – нападало много. Дома стоял большой пакет с золотыми колокольчиками – подарок, сейчас уже и не вспомню от кого. Вечером просматривала что-то по телевизору, но просто так сидеть не могу, обязательно что-то параллельно делаю. Вот и распутала эти колокольчики. Нацепили на веточки – хорошо.

Уже замочила грибочки, фасольку – винегретик сделаю. 12 блюд к столу на Сочельник – это не трудно, их можно собрать. Кутья, капустка, варенички, грибная похлебка, грибочки маринованные. Вот уже шесть блюд насчитали. Приготовлю тыкву, вчера мне подсказали знакомые односельчане рецепт. Накрошить в него яблочки, запечь, затем добавить медок. А тогда ложкой эту вкусность есть прямо из тыквы. Рассказывая вам об этом, вспомнила, как моя бабушка ее в печи когда-то пекла. Доставала, припеченные черненькие краешки отгребала, а несла на стол оранжевые половинки.

– Наталья, в интервью нашему изданию вы рассказывали, что любите встречать праздники семьей. В частности, вспоминали прошлый год, когда удалось так собраться. В этом году какой у вас будет праздник?

– Сын Вячеслав с коллегами "Конотопскую ведьму" возят, гастролируют по городам. Кроме того, он задействован в других постановках нашего театра, и дубляжная работа занимает много времени – имеет немало премьер. Может забежать к нам хотя бы на полчаса, это было бы хорошо. Да и правильно – не будешь же детей при себе постоянно держать. Дочь будет с внучкой праздновать. У них будут собираться девушки – плетут, пекут что-то. Приобщаются к украинским традициям – это очень хорошо.

Мы же также только только с недавних пор, например, того же дидуха выставляем на праздники. С годами понимаешь и осознаешь значение наших традиций. Знаете, когда начались разговоры о том, что праздновать Рождество перед Новым годом, мне показалось будто я ждала этого. Душой чувствовала, что что-то не так – не может быть два праздника, у одних – в декабре, у других – январе. В начале нового года – это уже как послесловие. Европа же не так глупа, чтобы всю жизнь подражать праздновать в декабре. А эти наши цари-соседи, самозванцы все это переиначили. Но сейчас мы, к сожалению, кровью смываем воровскую ложь.

Чувствуется ли в моей душе праздник? Вот мы недавно на гастролях в Черновцах. У нас там есть друзья, они подарили целую корзину роскошных яблок. И возник разговор, мол, каким будет наш праздник. Я призналась, что уже много лет не ставила елку, потому что сердце все время на страже. А мне говорят, что обязательно надо, потому что следуя традициям, возвращаешь душу к возрождению.

Валентина Хамайко объяснила, почему не празднует Новый год

Рождество Христово – это праздник о том, что нужно сплачиваться за одним столом всему роду. Нам повезло, что родители моего мужа Андрея живут рядом, потому это легко сделать. Дети тоже сейчас вместе с нами. Моих родителей, к сожалению, уже нет. Поэтому я в том возрасте, когда за столом есть меньше людей, чем я помню, но радуюсь возможности, что мы все равно рядом и можем собраться.

С прошлого года я начала ставить на Рождество дидух. Раньше никогда не украшала стол скатертями, а в этом году стала обращать внимание, что мне очень нравится современный вариант – ранеры с орнаментами вышивок. Будет кутья – очень люблю ее с детства. Сейчас много вариантов этого блюда. У нас традиционная – с большим количеством орехов, изюма, мака. И конечно – 12 блюд. Дети, когда были меньше, тщательно считали количество всего на столе, для них это была своеобразная игра.

В позапрошлом году нам не удалось посидеть за праздничным столом на Сочельник. Муж служил, у меня не было даже вдохновения собрать все блюда. Более того, я настолько была озабочена в бытовых моментах, что спохватилась и ужин сделала не вечером 24 декабря, а 25. Мне дети говорят: "Мам, а почему сегодня?" Говорю: "Потому что Сочельник". "Вчера был", – говорят. "Как?" – переспросила. Я даже в датах запуталась, так было тяжело. Потом думаю: "Хорошо, пусть 25-го, но праздник все равно хоть немного будет у нас". А уже в прошлом году у нас было полноценное Рождество.

В детстве мы ездили всегда с родителями на праздники к дедушке и бабушке в Житомирскую область. Такова была традиция: на Рождество и Пасху. То есть собирались у старшего поколения нашего рода. Там были длинные разговоры со столом, рассказы о роде. Когда мы стали немного старше, начали делать видеозаписи этих встреч. Сейчас у меня есть большая цель и желание сделать визуализированный рассказ о нашем великом роде – именах, характеристиках каждого человека, каких-то историях, воспоминаниях. Уже начала работать – это очень кропотливая работа, требующая огромного количества времени. Но надеюсь, что мне удастся это сделать, потому что чувствую, что эта миссия возложена на меня и на сестру. Мы владеем информацией и должны передавать ее дальше.

На рождественские праздники муж Андрей тоже будет с нами. После гибели сына он перевелся поближе к нам. Ему требовалась работа с психологом, а затем получил новое назначение. Сейчас большее количество времени находится в Киеве, но раз в месяц уезжает в боевое распоряжение. В этот раз командировка состоится уже после Нового года.

С появлением на свет нашего третьего ребенка, а это произошло 31 декабря, мы в этот день празднуем исключительно день рождения Мирославы – все внимание принадлежит только ей. И таким образом Рождество стало основным зимним праздником для нас. Новогодних подарков нет, есть – рождественские. Где-то с ноября начинаю внимательно прислушиваться, о чем детям мечтается, чего хочется. И все записываю, а потом стараюсь эти желания по возможности реализовывать. А на Николая уже лет пять подряд я готовлю коробки с разными фруктами, как отголосок чего-нибудь солнечного, чего сейчас не хватает. Специально не кладу конфеты, потому что их в декабре слишком много вокруг. Говорю детям: "Солнечные посылки к вам сегодня прилетели". Каждый год добавляю в эти фруктовые боксы что-нибудь новенькое, потому что это хороший способ познавать мир.

Маша Ефросинина мечтает о своем лучшем рождественском вечере

Для меня Рождество – это семья и чудо. Мечты о том, чтобы приехал муж – очень этого хотела бы. Будет ли с нами? Я этого никогда не знаю заранее. Иногда звонит прямо с дороги: "Масянчик, скоро буду". В Киеве он бывает только по запросу командования, для отчетности и других своих дел. Мы узнаем о его приезде вот таким образом – за несколько часов, бывает – за несколько дней. И никогда не знаем, сколько он пробудет дома. Но сейчас к нам с сыном приехала дочь Нана – мы уже втроем.

Еще до войны она стала студенткой университета в Амстердаме. В январе 2022 года мы получили подтверждение о поступлении. Первые полгода вторжения была со мной и Сашей за границей. И в сентябре 2022 года я привезла ее в Амстердам. Она учится на политолога. Это ее выбор, потому что всегда интересовалась перестройкой мира. Нана – одна из лучших моих собеседниц, с ней очень классно. Мы сейчас каждый вечер чаем, разговариваем. Видимся, к сожалению, не так часто, каникулы у нее бывают всего несколько раз в год. Вот сейчас как раз один из таких счастливых периодов. Она уже у меня взрослая – 20 лет.

Саша – еще ребенок, он до сих пор верит в Николая, который приносит под подушку подарки. В этом году заказал пистолет. Он фанат оружия: читает, смотрит, интересуется. Видит, как много всегда его у папы. Я читала его письмо Николаю: "Был вежливым, учил все, по английскому имею классные показатели, на баскетболе много трехочковых бросков. Прошу, вышли мне пистолет".

А я единственное, чего я сейчас хочу: чтобы приехал Тимур. Елка его ждет, мы ее не распаковываем. Дети всегда украшают с папой. Из меня – кутья, двенадцати блюд – не будет. Буду готовить только то, что любят мои родные. Думаю, с нами будет моя мама, она тоже живет в Киеве. Вот и все – встретим Рождество исключительно семьей.

Вечером 24 декабря будем смотреть фильм "Рождество. Ты не один" по "1+1 Украина" (наш разговор с Машей Ефросининой состоялся на звездном премьерном показе музыкальной картины, где телеведущая сыграла одну из ролей. – Ред.). Мы уже давно не включали телевидение, потому что все, что нужно, просматривали на Youtube. На ходу, в машине что-то подзагружали. Но сейчас приду, напишу мужу, что нужно восстановить телеканалы. У нас дома есть телевизионная зона, где до войны пересматривались все мамины шоу. Теперь тоже хочу телевизор. Приготовлю вкусненького, зажгу свечи, куплю любимое красное вино Тимура. Он пообещал, что будет очень стараться приехать. Если все сложится, это будет лучший рождественский вечер для меня.

Даша Квиткова призналась, что подъедает печенье сына, которое тот оставляет волшебникам

До войны мы собирались семьей с большим столом, дарили друг другу подарки, устраивали конкурсы, смотрели телевизор, пели. Это был дружеский семейный праздник. Сейчас, к сожалению, такого нет, потому что мои мама и сестра после начала полномасштабного вторжения уехали за границу, брат, хотя и живет с женой в Киеве, имеет достаточно много своих дел. Уже второй год я встречаю новогодние праздники с сыном. Как это было в прошлом году? Укладываю ребенка спать. Выбегаю из комнаты, на ходу прислушиваясь к словам президента. Подружка предварительно сделала мне в комнате круг денег, в который прыгаю с криком: "С Новым годом!". По приметам – это к большим деньгам. Дальше ем какой-нибудь крабовый салат – и это все. В этом году все будет точно так же, думаю.

Сын, которому три с половиной года, ждет Санта Клауса, положит ему у елки молочко и печенье, чтобы немного отдохнул. Святой Николай в этом году оставил в нашем доме следы от двери до елки. Конечно, это сделала из муки мама, печенье она тоже немного надкусила, которое малыш оставил и этому волшебнику. Но нужно сказать, что сын не очень оценил мои старания. Сказал, что все это надо пропылесосить (смеется). Ты не менее Лев очень сильно верит в магию, даже в домового, который, по рассказам мамы, втихую тоже хрустит нашим печенье и конфеты. Это тоже делаю я (смеется).

На Рождество мы ужинаем с друзьями. Что будет на праздничном столе, пока не загадываю. Вот мы хотели на День благодарения приготовить с подругой запеченную индюшку, говорили об этом много, но из-за занятости так ничего и не вышло. Поэтому не буду заранее рассказывать о планах и на эти праздники. Очень надеюсь увидеться с сестрой – это будет ее первый визит в Киев после начала большой войны. Я к ним в Германию езжу часто, потому что очень хочу, чтобы бабушка видела внука. Мама останется праздновать в Германии, сестра Надя планирует здесь. Она уже должна была быть с нами несколько дней, но не выехала из-за внезапно поднявшейся температуры. И я, честно говоря, до конца так и не понимаю, приедет ли она, но очень надеюсь на это. Какой-то вирус бродит: никаких симптомов, но подскакивает высокая температура.

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