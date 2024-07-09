Судья 'Х-Фактора' Серега на росТВ выдал бред о 'нацистах' в Украине и похвастался, как вывез оттуда двух сыновей перед вторжением России

Белорусский рэпер Серега (настоящее имя – Сергей Пархоменко), около 10 лет с двумя сыновьями Марком и Платоном жил в Украине, был судьей "Х-Фактора" и мечтал о возрождении СССР, признался, что сбежал с детьми за границу через собственные политические взгляды. Сообщил он также впервые за 2,5 года полномасштабной войны России о своей позиции насчет вооруженной агрессии. Раньше артист не появлялся в публичном пространстве и ничего не комментировал.

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За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения он забрал детей с собой в Минск, столицу Беларуси. Рэпер признался в интервью пропагандисту Борису Корчевникову на российском телевидении, что причиной увезти сыновей в мир пропаганды стало нежелание, чтобы они жили вместе с мамой-"нацисткой" Полиной Ололо.

"Я с тревогой начал наблюдать, в каком окружении их воспитывают. Я понимаю, что здесь речь о выборе ценностей, о том, в какой картине мира они будут взрослеть. И выбор там между ответственным подходом и подходом, где не так много ответственности между патриотическим и либеральным. Если кратко высказаться, я бы не хотел, чтобы моих сыновей воспитывали нацисты. И потому мы договорились с их мамой, что я буду их воспитывать", – признался Серега.

Гражданство Украины рэпер не имеет. Полине Ололо он хитро пообещал, что уедет с детьми ненадолго за границу, но уже в интервью сказал, что навсегда останется с ними в Беларуси. Он заявил, что якобы предвидел войну, хотя не исключение, что об этом сообщили знакомые с РФ.

Ведущий Корчевников в ответ по пропагандистской методике лишь наигранно удивлялся и говорил: "Ого-го".

"На сегодня очень трудно скрыть какую-то информацию, уже информационную бомбу. У меня была информация о том, под какой угрозой ребята были в тот момент. Можно сказать, что я предусмотрел развитие событий. Теперь понятно, что я был прав", – продолжил он говорить.

На фоне начала играть драматическая музыка, психологически влияющая на подсознание зрителя, привлекающая его внимание и заставляющая поверить любой лжи, даже той, что призывы украинцев бойкотировать русскоязычное культурное достояние, является информационной бомбой. Именно в этот момент Серега заявил, что полномасштабная война, начатая в России, является "специальной военной операцией", так называемой "СВО".

Шоу продолжилось предложением рэпера накормить Корчевникова драниками и салом. Рэпер принес их в студию и пошутил: "Белорусский культурный десант". Ради них тот даже стал на колени и начал на камеру есть и не скрывать причмокивание. На что Серега унизил собеседника: "Белорусские драники ставят на колени".

Обижать кого-то подобным образом для рэпера не в новинку. С гражданской женой Полиной Ололо он мог позволить себе совершать насилие, но "наказывал" пропагандист также своих детей. "Грустили, хотели домой, их жестоко наказывали: стояли на гречке. Меня он бил до полусмерти, вся шуба была в крови", – процитировал ведущий заявления экс-обраницы Сереги.

На это рэпер решил замести за собой следы и предстать перед камерами святым. Однако отрицать насилие со своей стороны он не стал.

"Бог ей судья", – лаконично сказал рэпер, и осмелился лишь сказать, что "ее использовали в темную". Что интересно, издевался над женой и сыновьями он "ради счастья своих детей".

Известно, что пока Сергей Пархоменко жил в Украине, он был неофициальным мужем Полины Ололо. В отношениях родились два сына – Марк, которому сейчас 14 лет, и Платон, которому 13 лет. В 2019 году он украл детей и прятал от мамы, а впоследствии начались судебные дела, которые странным образом завершились в пользу рэпера. Как рассказал Пархоменко, старший сын учится в Суворовском училище в Минске на военного, а младший – в лицее. За все 47 лет Серега ни разу не был женат.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица-уроженка Киевщины Таисия Повалий, получившая гражданство РФ, назвала геноцид украинцев и полномасштабную войну "спасением таких, как она".

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