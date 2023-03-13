Судьба дала им второй шанс: семь знаменитостей, которые чудом выжили в авиакатастрофах

Страх летать в самолетах – довольно распространенное явление. Вы наверняка слышали фразу, что самолет намного безопаснее, чем машина, поскольку в мире больше автомобильных аварий, чем авиационных. Действительно, современные самолеты добились больших успехов и гарантируют своим пассажирам безопасность. Впрочем, везде бывают исключения. В этом на собственном примере убедились некоторые всемирно известные личности.

Видео дня

Звездам, как известно, часто приходится совершать перелеты из-за их работы. Именно поэтому риск попасть в авиакатастрофу для них довольно высок. Об инцидентах, когда знаменитости мало не попрощались с жизнью в воздухе, читайте в материале OBOZREVATEL.

Дженнифер Энистон

Звезда культовых "Друзей" и десятка других знаменитых кинопроектов собиралась отпраздновать свой юбилей четыре года назад, когда попала в авиакатастрофу. После того, как самолет Энистон взлетел, она услышала громкий взрыв. Сообщается, что у транспортного средства оторвало колесо при вылете из международного аэропорта Лос-Анджелеса. Прежде чем пилоты смогли совершить аварийную посадку, им пришлось лететь три часа, сжигая топливо в качестве меры безопасности.

Сандра Буллок

Оскароносная актриса пережила авиакатастрофу в 2000 году. Буллок летела из Техаса в Вайоминг, когда ее частный самолет едва не разбился во время посадки. Национальный совет по безопасности на транспорте заявляет, что "пилоты не смогли активировать огни взлетно-посадочной полосы", из-за чего они пропустили точку приземления и врезались в сугроб. Звезда и экипаж не пострадали в результате аварии, однако знатно испугались.

Леонардо Ди Каприо

Всемирно известный актер в 2016 году на шоу Эллен ДеДженерес рассказал, как когда-то летел в Россию и, глядя в окно, увидел горящий двигатель. "Кажется, я был единственным человеком, который это видел. Двигатель горел, а в салоне были только русские. Мне даже показалось, что я уже умер и попал в рай, потому что вокруг абсолютно все молчали. Я кричал изо всех сил: "Какого черта произошло?" – поделился звезда "Титаника", "Острова проклятых" и других культовых кинолент. В аварии оказалась виноватой стая птиц. К счастью, пилот успел привести корабль на аварийную посадку.

Дженнифер Лоуренс

В 2017 году актриса направлялась в Нью-Йорк из Луисвилля, штат Кентукки, на борту частного самолета. Вдруг, раздался громкий звук и резко изменилось давления воздуха. Посовещавшись с пилотами, попутчик сообщил Лоуренс, что двигатель вышел из строя, но это было якобы не сильно критично, ведь самолет все еще мог благополучно приземлиться только с одним. Однако на этом история не заканчивается – неожиданно заглох и второй двигатель. Звезда "Голодных игр" призналась, что она уже попрощалась с жизнью и абсолютно серьезно готовилась умереть. К счастью, пилотам удалось вывести самолет на очень жесткую посадку в Буффало, и чудом никто на борту и на земле не пострадал. Этот инцидент не только серьезно потрепал нервы актрисе, но и спровоцировал у нее появление настоящей фобии.

Джейсон Момоа

Звезда "Аквамена" пережил пугающий опыт в самолете в 2019 году. Актер был в воздухе, как вдруг, через час полета, загорелся двигатель самолета. Это привело к тому, что авиалайнер совершил аварийную посадку в ближайшем аэропорту. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, если, конечно, не считать такую сильную эмоциональную встряску.

Харрисон Форд

Звезда "Индиана Джонса" в некотором роде летчик. Он получил лицензию пилота в возрасте 53 лет. Будучи давним энтузиастом авиации, Форд не всегда думал о своей безопасности, что привело к целым двум авиакатастрофам в его жизни. Можно сделать вывод, что актер родился в рубашке, поскольку каждый раз его неудачные полеты заканчивались хэппи-эндом.

Первый инцидент произошел в 1991 году, но тогда Харрисон отрабатывал аварийную посадку. А вот второй раз, в 2015-м, актер летал на своем собственном винтажном самолете, как вдруг у аппарата отказал двигатель. Форду пришлось совершить аварийную посадку на поле для гольфа в Лос-Анджелесе. К счастью, там не было людей, поэтому никто не пострадал. А вот сам актер получил ряд серьезных травм. Что интересно, это вовсе не отбило у него желание и дальше практиковать свои пилотские навыки.

Эрнест Хемингуэй

Всего за несколько месяцев до того, как легендарный писатель получил свою "Нобелевскую премию", в 1954 году, он с супругой отправился в Африку. Самолёт, на котором они осуществляли экскурсионную воздушную прогулку, сбил электрический столб и потерпел крушение. Когда на следующий день мистер и миссис Хемингуэй пытались добраться до Энтеббе, где бы им оказали медицинскую помощь, самолёт, на котором они летели, взорвался при взлёте. У Хемингуэя были ожоги и серьезная травма головы. Когда пара наконец-то добралась до места своего предназначения на грузовике, они обнаружили, что журналисты уже написали о смерти писателя, и он смог почитать собственные некрологи.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, жизнь которых все же оборвалась в небе. В авиакатастрофе, в частности, погибли баскетболист Коби Брайант, певица Алия, сын и невестка президента США Джона Кеннеди. Об этих и других случаях – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!