СНБО предложили запретить въезд в Украину Стычкину, Вдовиченкову и еще 9 российским артистам

В среду, 26 мая, Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов. Среди них – актеры Владимир Вдовиченков, Евгений Стычкин, Александр Петров и другие.

Их обвиняют в "демонстративном и умышленном" нарушении порядка въезда в оккупированный Крым. В случае удовлетворения СНБО, знаменитости не смогут посещать Украину сроком на три года. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время заседания Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Список всех российских артистов, которым могут запретить въезд в Украину на три года:

Отмечается, что реализация данного документа в очередной раз подтвердит позицию Украины относительно непризнания оккупации ее территорий, а также покажет, что наша страна готова безотлагательно реагировать на факты.

Напомним, ранее прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым. Знаменитости направлялись на полуостров для выступления на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив.

Отметим, что уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL он заявил, что 23 российским артистам необходимо запретить въезд в Украину. Исследовав мероприятие, выяснили, что данное событие вредит Украине и нарушает закон о национальной безопасности, то есть является преступлением.

Также OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить самые скандальные высказывания российских артистов об Украине. Среди них – Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Маршал и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского продюсера Максима Фадеева в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.