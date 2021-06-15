Студия DC запретила показывать сцену орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой: пользователи в сети протестуют. Фото

Американская киностудия DC потребовала вырезать сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки из третьего сезона мультсериала "Харли Квинн". Однако пользователи в сети были не в восторге от этой новости, и в комментариях написали, что этот эпизод следует вернуть назад.

Юзеры запустили в социальной сети Twitter хештег #BatmanEatsPussy, и продолжают высказывать свое мнение в сложившейся ситуации (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"DC попросил команду "Харли Квинн" удалить сцену, где Бэтмен набрасывается на Женщину-кошку, потому что якобы "герои этого не делают", "Они не хотят признавать то, что весь знает мир", "Мой мозг увидел это и подумал, что это просто очередная шутка", "Это абсурд", – написали они.

"В третьем сезоне "Харли Квин" у нас была сцена, где Бэтмен делает кунилингус Женщине-кошке. И студия DC заявила: "Нельзя этого делать. Этого ни в коем случае нельзя делать". Они сказали: "Герои этого не делают", – объяснил подробнее один из создателей мультипликационного сериала "Харли Квинн" Джастин Халпер.

"Мы спросили: "То есть герои – просто самовлюбленные любовники?" А они в ответ: "Нет, но мы продаем игрушки с героями. И трудно продать игрушку Бэтмена, если он делал кому-нибудь кунилингус", – добавил Халперн.

Напомним, что премьера мультсериала "Харли Квинн" от студии DC состоялась в 2019 году. Главную антигероиню в проекте озвучила актриса Кейли Куоко, известная по ситкому "Теория Большого взрыва".

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