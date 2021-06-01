В Netflix слово "бандеровец" заменили "нацистом": в сети разгорелся скандал

Стриминговая платформа Netflix приобрела права на фильмы "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова, которые стали доступны в онлайн-кинотеатре с 1 июня. Так, в фильме прозвучало слово "бандеровец", которое было переведено как "Ukrainian Nazi collaborator" (нацистский коллаборационист). Это стало причиной спора между пользователями в сети.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский предприниматель и народный депутат Дмитрий Гурин (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он также опубликовал скриншот, на котором можно увидеть соответствующий перевод.

"Скоро выясним, как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию. А пока можете зайти к ним на страницу и написать что вы о них думаете", – говорится в подписи к фотографии.

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Вот, что по этому поводу пишут пользователи в комментариях:

"А какой вариант ты бы предложил и почему этот не соответствует истории?", "На сколько помню, там было не "бандеровец", а "бандера". Технически – перевод верный вышел", "Что это вообще за уровень перевода – заменить слово целым предложением с российской Википедии?", "Netflix – неолибералы", "А что не так? Вроде как правильно перевели".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Netflix представил фильм об отравлении Ющенко и Бандеры спецслужбами РФ и СССР. На стриминговой платформе Netflix показали американский сериал "Искусство шпионажа" (Spycraft) о секретных агентах, сложных приборах и технологиях, ставших незаменимым инструментом в шпионских играх.