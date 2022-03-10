Студенты в Киеве пожаловались на Поплавского: ректор выгоняет их из общежития и угрожает отправить в горячие точки

На популярного украинского певца, а по совместительству ректора КНУКиИ Михаила Поплавского пожаловались студенты университета. Они заявили, что артист выгоняет их из общежития, угрожая отправить парней воевать в горячие точки, а девушек – волонтерить.

Многие студенты прячутся в подвале общежития и не могут уехать домой, поскольку в их родных городах идут тяжелые бои, а люди погибают из-за гуманитарной катастрофы. Студенты записали видеообращение к украинцам, чтобы предать огласке свою проблему. Ролик стал вирусным в сети Instagram.

"Нас Поплавский Михаил Михайлович выгоняет из общежития. Выгоняет с оружием… Он приезжал три раза, всяческими методами хотел нас отсюда выгнать. Сказал, если мы не уедем, то завтра с оружием за нами придут – ребят бросят как пушечное мясо под Ирпень, а на нас, девушек, у него свои планы – волонтерить в горячих точках", – поделились с интернет-пользователями студенты.

Видео дня

Изначально студентов и их родителей пугали российскими ракетами и просили покинуть общежитие, чтобы уберечь себя от бомбардировок Киева. Однако большинство из тех, кто остался, проживают в Харькове, Херсоне, Мариуполе, Чернигове и Суммах. Ехать туда небезопасно.

На протяжении последних нескольких дней преподаватели заставляли студентов освободить здание, потому что его якобы планируют отдать под нужды военных. 9 марта Михаил Михайлович поставил ультиматум и дал день на сбор вещей и выезд.

Учащимся пообещали моральную компенсацию в 10 тысяч гривен на руки, однако позже выяснилось, что таких денег у вуза нет. Студентам также предлагали эвакуацию на западную Украину во Львов, где расположен филиал университета. Вскоре сообщили, что мест там нет. Сейчас на улице может остаться 90 человек.

Студенты обращались к пресс-службе Поплавского, но "никто ничего не знает".

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