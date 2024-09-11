'Роман избегает общения'. Оксана Билозир откровенно призналась, поддерживает ли отношения с бывшим супругом после громкого развода

Певица Оксана Билозир, которая в прошлом развелась с мужем, музыкантом Романом Недзельским, призналась, поддерживает ли с ним отношения. Исполнительница говорит, что экс-супруг избегает общения с ней, однако она уверена, что возобновление дружеских отношений – это вопрос времени.

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По словам Билозир, у детей и внуков бывших супругов все наоборот - очень теплые отношения с Недзельским. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

Оксана Билозир – мама двух сыновей. Старший Андрей – от первого брака с легендарным композитором Игорем Билозиром, Недзельский стал отчимом для мальчика в шесть лет, тот называет его папой. Младший Ярослав – общий сын бывших супругов. Роман Недзельский и Оксана Билозир прожили вместе в браке 33 года. Роман младше Оксаны на 10 лет.

"Роман избегает общения со мной, – признается певица. – Но это такое, временное. Думаю, все наладится, потому что у нас дети, внуки. Они ездят к нему в гости, поддерживают хорошие отношения. И Роман – очень хороший человек. Много всего знает, умеет прекрасно рассказать. У него большой круг друзей, которые его любят, уважают. Имеет свою комфортную среду. В нашей среде тоже удобно. Как ему, так и мне. Поэтому я не вижу проблем, просто нужно время".

Оксана Билозир утверждает, что новость о том, что она хочет развестись, не стала "громом среди ясного неба" для Романа, как он рассказывал в интервью: "Мы пол года обсуждали эту процедуру. Я хотела это сделать тихо, не привлекая лишнего внимания, но произошло так, как произошло".

Певица продолжает общаться с мамой бывшего, которая долгое время проживала вместе с артисткой: "Она оставалась жить со мной, когда Роман уже обитал отдельно. Сейчас она переехала к сыну. На днях отмечала день рождения. Я звонила по телефону, хорошо поговорили".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Билозир раскрыла правду о разводе с мужем и их отношениях после разрыва.

Полное интервью с Оксаной Билозир читайте на OBOZ.UA здесь.

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