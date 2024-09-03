'Немного железный': раненый актер-воин ВСУ Андрей Валенский показал фото на этапе реабилитации и пригласил проведать его

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский, присоединившийся к ВСУ более полугода назад, показал свое фото с реабилитации после тяжелых ранений на фронте и рассказал о самочувствии. Он завуалированно сообщил о том, что перенес операцию на шинирование.

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Поэтому актер себя назвал "немного железным". На опубликованном в Instagram фото видно, что он уже начал ходить. За это его также похвалили знакомые в комментариях: "Молодец, рад, что ты уже стоиш уверенно на своих двоих".

На фото Андрей Валенский стоит у кресла колесного в шортах и футболке. На его теле остались перебинтованными только руки, на одной из которых, вероятно, зафиксирован катетер.

"Мое восстановление продолжается, я в прекрасном городе Львове на плановой реабилитации. Я уже немного железный и изрядно закаленный", – отметил актер.

В частности, Валенский поблагодарил знакомых и подписчиков, которые распространили информацию о его ранениях и финансово помогли. Также актер пригласил его навестить, пока он еще несколько дней будет находиться во Львове.

"Я очень благодарю вас всех за огласку моей истории, за ваши донаты, за ваши слова поддержки, на них и держусь! Спасибо всем тем, кто посещал меня, с вашей помощью я восстанавливаюсь со сверхскоростью! Сегодня вечером я закрываю банку для донатов, дальнейшие отчеты за потраченные средства будут, как всегда, подробно расписаны. Буду держать вас в курсе всех этапов моей реабилитации! Я еще некоторое время во Львове, поэтому буду рад, если вы найдете возможность посетить меня", – продолжил он.

Известно, что проходил службу Андрей Валенский в 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде. В боях между Клищиевкой и Ивановским в Донецкой области он получил тяжелые ранения.

В начале августа его коллега Римма Зюбина рассказала, какие именно травмы получил актер на фронте: "У Андрея Валенского черепно-мозговая травма, контузия, разбитое и зашитое лицо, сломанный нос, сломанная левая рука, обожженная правая рука, раздробленное правое бедро". К тому времени его доставили на лечение в Киев.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Валенский сообщал о мошенничестве. Мошенникам удалось у него выманить 270 тысяч гривен, которые должны были быть направлены на операцию.

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