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"Немного железный": раненый актер-воин ВСУ Андрей Валенский показал фото на этапе реабилитации и пригласил проведать его

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,1 т.
'Немного железный': раненый актер-воин ВСУ Андрей Валенский показал фото на этапе реабилитации и пригласил проведать его

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский, присоединившийся к ВСУ более полугода назад, показал свое фото с реабилитации после тяжелых ранений на фронте и рассказал о самочувствии. Он завуалированно сообщил о том, что перенес операцию на шинирование.

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Поэтому актер себя назвал "немного железным". На опубликованном в Instagram фото видно, что он уже начал ходить. За это его также похвалили знакомые в комментариях: "Молодец, рад, что ты уже стоиш уверенно на своих двоих".

"Немного железный": раненый актер-воин ВСУ Андрей Валенский показал фото на этапе реабилитации и пригласил проведать его

На фото Андрей Валенский стоит у кресла колесного в шортах и футболке. На его теле остались перебинтованными только руки, на одной из которых, вероятно, зафиксирован катетер.

"Мое восстановление продолжается, я в прекрасном городе Львове на плановой реабилитации. Я уже немного железный и изрядно закаленный", – отметил актер.

В частности, Валенский поблагодарил знакомых и подписчиков, которые распространили информацию о его ранениях и финансово помогли. Также актер пригласил его навестить, пока он еще несколько дней будет находиться во Львове.

"Немного железный": раненый актер-воин ВСУ Андрей Валенский показал фото на этапе реабилитации и пригласил проведать его

"Я очень благодарю вас всех за огласку моей истории, за ваши донаты, за ваши слова поддержки, на них и держусь! Спасибо всем тем, кто посещал меня, с вашей помощью я восстанавливаюсь со сверхскоростью! Сегодня вечером я закрываю банку для донатов, дальнейшие отчеты за потраченные средства будут, как всегда, подробно расписаны. Буду держать вас в курсе всех этапов моей реабилитации! Я еще некоторое время во Львове, поэтому буду рад, если вы найдете возможность посетить меня", – продолжил он.

"Немного железный": раненый актер-воин ВСУ Андрей Валенский показал фото на этапе реабилитации и пригласил проведать его

Известно, что проходил службу Андрей Валенский в 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде. В боях между Клищиевкой и Ивановским в Донецкой области он получил тяжелые ранения.

В начале августа его коллега Римма Зюбина рассказала, какие именно травмы получил актер на фронте: "У Андрея Валенского черепно-мозговая травма, контузия, разбитое и зашитое лицо, сломанный нос, сломанная левая рука, обожженная правая рука, раздробленное правое бедро". К тому времени его доставили на лечение в Киев.

"Немного железный": раненый актер-воин ВСУ Андрей Валенский показал фото на этапе реабилитации и пригласил проведать его

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Валенский сообщал о мошенничестве. Мошенникам удалось у него выманить 270 тысяч гривен, которые должны были быть направлены на операцию.

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