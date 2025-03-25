'Страшная несправедливость'. Иво Бобул эмоционально отреагировал на вопрос о размере своей пенсии

Народный артист Украины Иво Бобул, в свои 70 с лишним лет продолжающий активно ездить с концертами, признался, что если бы не заработок пением, на пенсию ему было бы прожить непросто. Певец считает, что получаемые им пенсионные выплаты несправедливы.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью OBOZ.UA. Артист говорит, что государственные награды и звания не повлияли на размер пенсионных начислений.

"Да это не пенсия, а страшная несправедливость, – эмоционально отвечает Иво Бобул о размере своей пенсии. – Знаете, сколько у меня трудового стажа? А сколько насчитали выплат? Даже стыдно озвучивать. А между тем какой-то человек, всю жизнь из одного кабинета в другой носивший бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе сколько назначали? А пришедшие в Верховную Раду депутаты извините, с голыми задницами, миллионерами стали. Еще пенсию будут получать хорошую – вот увидите".

Артист, имеющий звания и государственные награды, утверждает, что регалии не влияют на размер выплат: "Сейчас народных артистов больше, чем самих артистов. Это мое мнение, пусть никто не обижается. Потому я даже на афишах прошу не писать, что я народный артист. Просто: Иво Бобул".

Исполнитель также признался, что в свое время его звали жить и работать в Россию: "Мне предлагали ехать в Москву, когда стал лауреатом нескольких всесоюзных конкурсов. Я говорил: нет, мне в Украине лучше. Она моя опора – и это не какие-то возвышенные слова. Несколько раз, помню, выступал с оркестром в московском Театре эстрады, а потом еще с гастролями ездил. Это были плановые выступления, я работал в филармонии во времена Союза. Мы ездили туда, их артисты – приезжали сюда. А когда Украина стала независимой, я был там всего несколько раз, не больше". Иво Бобул говорит, что ему предлагали российское гражданство: "Было такое".

Полное интервью с Иво Бобулом читайте здесь.

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