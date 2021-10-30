"Страшко" Ирина Поплавская девственницей читала монолог изнасилованной: как это было

Актриса сериала "Моя любимая Страшко" Ирина Поплавская рассказала об опыте поступления на актерские курсы. В частности, читая монолог, она и поняла, что действительно обожает эту сферу и обладает способностями.

В интервью изданию "Апостроф" Поплавская рассказала, что из Одессы приехала в Киев без ведома родителей и попыталась поступить в КНУ театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, где три мастера как раз набирали студентов.

"Что важно понимать: я подготовила монолог девушки, которую украли со свадьбы и изнасиловали. Ее никто не защитил, не спас, и теперь она появилась на каком-то собрании, где сидят мужчины, включая ее отца и мужа, и говорит им, как они все обнаглели, и что женщины непременно им отомстят", – поделилась актриса.

Видео дня

Она добавила, что на тот момент еще была девственница. Однако одному из преподавателей пришлось разъяснять суть монолога.

"Он спрашивает, когда, мол, изнасиловали героиню? Я ему отвечаю, что около месяца назад. И тут он говорит: "А давай теперь так, будто изнасилование произошло полчаса назад, у тебя все болит и тебе очень плохо". Блин! Он полностью изменил задание и у меня была только минута, чтобы втянуться", – рассказала Поплавская.

Она отметила, что на минуту вышла, чтобы собраться с мыслями, после чего вернулась продолжить.

"Я начала очень тихо, спокойно и тут – буквально со второго слова – у меня хлынули слезы. Впечатление было такое, будто кто-то нажал кнопку, клянусь тебе. Читаю этот монолог, а в зале тишина. И только спустя некоторое время он меня остановил и как сегодня помню, говорит: "Молодец. У тебя есть актерские способности"", – поделилась радостными воспоминаниями актриса.

Она объяснила, что это произошло на фоне стрессовой ситуации и больше никогда в ее жизни не повторялось, однако именно в тот момент она поняла, что действительно способна.

Напомним, 27 октября вышла 48 серия сериала "Моя любимая Страшко", ставшая финальной в первом сезоне. После ее выхода было анонсировано продолжение истории. Финальные кадры серии, в которых Настя Глушко (ее сыграла Ирина Поплавская) появилась в новом образе, закончились страстным поцелуем главных героев под дождем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актеры сериала "Моя любимая Страшко" ответили на слухи о романе, поскольку в сети предполагали, что между актерами есть чувства вне съемок сериала.

"Я могу только сказать, что счастье любит тишину", – сказала Поплавская.