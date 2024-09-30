'Стоим на кассе в потрясении'. Народный артист рассказал, как остолбенел от цен в киевском супермаркете

Популярный украинский актер Владимир Николаенко рассказал, что во время войны его гонорары за актерскую деятельность не изменились, однако искренне признался, что цены в магазинах вызывают у него порой растерянность.

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Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. Владимир Николаенко – народный артист Украины, актер Театра Франко, зрителю известный по сериалам "Последний москаль" и "Великие вуйки".

"Мои гонорары не изменились, но инфляция сделала свое дело, – говорит Владимир Николаенко. – Вчера поехали с женой в супермаркет – три тысячи гривен непонятно куда вылетели. Стоим на кассе, оба – в потрясении каком-нибудь. А когда мы едем к родным в село, везем гостинцы не только теще, но и ее соседям. Раньше тратили на поездку две тысячи, потом – четыре, вот недавно – уже шесть, а в следующий раз, думаю, до "десятки" дотянем. Но бывать там очень любим. Одна бабушка-соседка говорит: "Ничего мне не везите, только гречишного хлеба хочу". Другое: "Кроме фиников, ничего не надо". Вот бегаем перед поездкой, ищем гречишный хлеб, финики".

Актер также вспомнил забавную ситуацию, которая произошла с ним на днях в одном из столичных магазинов: "После спектакля забежал в магазин за творогом на завтрак. Уже поздно было, час девятый. Стою, выбираю. Подходит женщина и так грозно мне: "Владимир?" Меня подбросило от неожиданности: "Да! А что произошло?" – "Почему мы не можем попасть на спектакли в ваш театр? Дайте свой телефонный номер!". Говорю: "Входите на сайт, приходите в кассу театра. Я вам ничем не помогу, правда. Билеты никак от меня не зависят". Сам думаю: надо бежать, потому что еще побьет. И – к выходу. А дома думаю: а творог где?"

Полное интервью с актером Владимиром Николаенко читайте здесь.

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