Сегодня, 21 сентября, известный американский писатель Стивен Кинг отмечает свой 77-й день рождения. Имя "короля ужасов", как нарекли автора из-за его творчества, известно каждому ценителю мистических романов во всем мире.

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Прозаик всегда славился острым словом – он часто участвует в общественных дискуссиях. Кинг поддерживает Украину в кровавой войне с оккупантами. Об этом он неоднократно писал на своей странице на платформе X. С начала полномасштабной войны писатель отказался от сотрудничества с русскими изданиями. Осенью 2024 года Кинг поддержал наступление ВСУ на Курщину.

Детство

По биографии именинника можно написать отдельный роман. Стивен родился в городе Портленд, был единственным кровным ребенком в семье, а также имел приемного старшего брата. Когда будущему автору было 2 года, его отец ушел из дома и не вернулся.

Бедность заставила Кинга рано повзрослеть: он начал писать в 7 лет, после колледжа подрабатывал учителем английского языка и работал в прачечной. В 16-летнем возрасте Стивен "познакомился" с наркотиками и алкоголем.

Пришел на похороны матери пьяным

Когда-то Кинг задумывался над тем, чтобы уйти в армию и воевать во Вьетнаме, однако военные "забраковали" его из-за большого количества болезней. В университете Стивен познакомился со своей будущей женой Табитой. Именно она спасла рукописи самокритического писателя, от которых он решил избавиться. Впоследствии эти записи стали началом романа "Керри", принесшего автору популярность.

В 1974 году умерла мать Кинга, долгое время боровшаяся с онкологией. На похороны мамы писатель пришел пьяным и произносил прощальную речь под хмельком. А все потому, что Стивен получил свой первый гонорар – примерно 200 тысяч долларов, что повлияло на и без того сомнительный образ жизни. После 16 лет зависимостей знаменитости все же удалось взять себя в руки – помогли терапия, жена и друзья.

Чуть не умер из-за собаки

Летом 1999 года Кинг вышел на традиционную вечернюю прогулку, однако домой не вернулся – попал под колеса автомобиля. Как оказалось, водитель минивэна потерял бдительность из-за собаки на заднем сиденье. Стивен, в свою очередь, читал книгу и не обращал внимания на дорогу.

По словам очевидцев, машина сбила писателя со спины, водитель двигался не слишком быстро. В результате ДТП звезда долгое время находился под наблюдением врачей и не мог полноценно работать. Кинг даже заявил, что планирует прекратить писательскую деятельность сразу после завершения работы над эпопеей "Темная Башня", где описал пережитый опыт. Однако впоследствии вышло немало новых произведений автора.

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