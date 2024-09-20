Майкл Дуглас обратился к Зеленским после визита в Киев и рассказал, что его поразило больше всего. Видео

После визита в Киев американский актер Майкл Дуглас записал короткое видеообращение, в котором поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую за гостеприимство и возможность стать участником официальных мероприятий. Звезда фильма "Основной инстинкт" выразил искреннее восхищение нашей столицей и отметил: наибольшее впечатление на него произвели люди.

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Своими мыслями актер поделился на официальной странице в Instagram. Артист признался, что представлял себе самый большой город Украины совсем по-другому.

"Только что я со своим сыном Диланом вернулись из Киева. Как вы знаете, Украина находится в ужасной войне с Россией, поэтому сейчас немного сложно добраться до ее столицы. Но то, куда мы приехали, оказалось действительно волшебным городом. Не таким, как я ожидал. Я имел представление о столице как о Восточной Германии до падения стены, но то, что я увидел, было фантастическим мегаполисом. Замечательная архитектура, смесь советского стиля и более ранних периодов истории. Сказочная культура, отличные рестораны и впечатляющая энергетика", – рассказал актер.

Майкл Дуглас поделился, что собственными глазами смог увидеть последствия террористических действий страны-агрессора. Он упомянул разрушенную в результате российской атаки детскую больницу "Охматдет", заметив: очевидно, это не случайно.

По словам знаменитости, наибольшее впечатление во время поездки на него произвели украинцы.

"Невероятный дух людей. Когда думаешь о событиях в Украине, начиная от сталинского режима и заканчивая Второй мировой войной. Необходимость более 30 лет бороться за свободу указывает, что эта чрезвычайная страна – напоминание каждому из нас о важности свободы, демократии и о том, как для этого нужно работать", – акцентировал внимание звезда.

Кроме этого Майкл Дуглас выразил благодарность супругам Зеленским за гостеприимство.

"Я хочу лично и публично поблагодарить госпожу Зеленскую за то, что пригласила меня на конференцию, посвященную детям. И, конечно, президенту Владимиру Зеленскому. Спасибо. Вы правильный человек в правильное время", – сказал артист.

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