Стендапер Феликс Редька обозвал Владимира Великого и нарвался на гнев военных: в Третьей штурмовой обратились в СБУ

Украинский стендапер Феликс Редька во время одного из своих концертов выступил с юмористическим номером, посвященным киевскому князю Владимиру Великому. Комик прошелся по деятельности крестителя Руси и прямо со сцены обозвал его бранным словом, что не осталось без внимания командира 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука.

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В своем Telegram-канале военный резко отреагировал на шутку стендапера, отметив, что таким образом он дискредитирует истории нашего государства. Более того, защитник даже обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить высказывание юмориста на наличие признаков уголовного правонарушения.

Шутка юмориста о крестителе Руси

Во время своего концерта Феликс Редька поделился, что всю жизнь считал, что Владимир Великий очень хороший князь, пока его товарищ-историк Евгений не рассказал ему неожиданные подробности из биографии правителя. По словам юмориста, креститель Руси якобы изнасиловал свою будущую жену, после чего убил отца прямо на ее глазах.

"Друг рассказывает мне, что Владимир Великий начал политическую карьеру с того, что собрал войско и отправился в Полоцкое княжество. Там на глазах у местного князя изнасиловал его дочь, свою будущую жену, после чего отрезал ему голову. Улыбается и говорит: "Кстати, так на свет появился Ярослав Мудрый". Я это слышу и говорю: "Евгений, и этот п*дар у нас на гривнах?", – высказался Феликс Редька.

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Реакция военного

Это выступление стендапера не смог обойти вниманием командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук. В своих соцсетях он отметил, что история "очень тонкая штука". Хотя правдивость определенных событий может быть подтверждена большим количеством источников, по мнению защитника, истолковать то, что произошло в IX веке, подобным способом – "это откровенное манипулирование сознанием".

"Были ли в средневековой истории Англии, Франции, Испании, Германии, Польши и других стран правители, которые резали всех вокруг, но принесли своим государствам процветание? Однозначно были. Модель поведения диктуется нормой эпохи. Может ли какой-то получахлый комик – поляк, англичанин, немец – публично называть особей, изображенных на их банкнотах, "пи***ами" и не нести за это наказание?" – написал военный.

Как отметил Дмитрий Кухарчук, такое высказывание Феликса Редьки больше похоже не на шутку или юмор, а на "сознательную дискредитацию украинской истории", что прикрывают понятием "смелого стендапа".

"Обращаюсь в Службу Безопасности Украины с просьбой проверить, не содержат ли высказывания этого деятеля признаков уголовного правонарушения в соответствии с законодательством Украины", – добавил защитник.

Ответ Феликса Редьки

В своих соцсетях на весь негатив отреагировал и сам юморист. По словам Феликса Редьки, он просто молча понаблюдал за реакцией людей, которые самостоятельно сделали выводы о нем, и не собирается никого оскорблять в ответ.

"Оскорблений взаймы не дождетесь. Это не подходит ни мужчине защитнику, ни комику очкарику. Меня воспитывали в офицерской семье и я никогда не стану опускаться к угрозам изнасиловать чью-то дочь, прикрывая это отстаиванием чести князя который жил 1000 лет назад. Я целостный, взрослый человек прекрасно себя знаю и мне не нужно доказывать что я не верблюд, даже самым героическим героям Украины. Я буду шутить так как считаю нужным и о том, что считаю нужным", – отметил юморист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стендапер Феликс Редька признался, какой "подарок" от украинцев оставил в Судже и что оттуда прихватил домой.

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