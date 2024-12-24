СТБ показал новоселье 'МастерШефа' после российского обстрела: как выглядит теперь павильон

Создатели популярного кулинарного шоу "МастерШеф" объявили о начале съемок 15-го сезона после того, как в ноябре 2024-го павильон пострадал в результате российской атаки дронами по Киевской области. Тогда, несмотря на разрушение, креативный продюсер и руководитель проекта Дмитрий Широбков отметил, что команда планирует выпустить новые эпизоды в запланированную дату.

Видео дня

Восстановленный павильон можно увидеть в анонсе Starlight Media. Кроме того, судья кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво поделился счастливым мгновением на своей Instagram-странице. В ролике шеф-повар продемонстрировал отремонтированную съемочную площадку, которая будто засияла яркими красками.

Съемочная группа разделила радость, разрезав огромный торт. Звезда также показала небольшой десерт с надписью "МастерШеф 15". Как отметил Эктор, никакие шахеды и ракеты не помешают украинцам.

Напомним, павильон шоу, расположенный в Киевской области, был частично разрушен в ночь с 12 на 13 ноября 2024 года в результате российской атаки. Тогда на кадрах, опубликованных телеканалом СТБ, можно было рассмотреть разбитый забор, комнаты и узнаваемую кухню, где кулинары создавали свои блюда и соревновались за знание лучшего. Подробности – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Клопотенко признался, за что ему пришлось платить взятку: попал в аварию и был виноват. Детали – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!