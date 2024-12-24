Клопотенко признался, за что ему пришлось платить взятку: попал в аварию и был виноват

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о ситуации, когда ему пришлось дать взятку. По словам победителя шоу "МастерШеф", примерно в 2006 году он стал виновником ДТП, однако на тот момент не имел страховки.

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"Я когда-то попал в какую-то аварию. Я был неправ, но у меня не было страховки. Ну, я сразу просчитал, когда попал, сколько стоит ремонт машины. Оно стоило, как моя машина", – признался Клопотенко в интервью Алине Доротюк. Тогда звезда договорился со страховой компанией, чтобы ему сделали документ задним числом. За это шеф-повару и пришлось "занести" – он получил возможность оплатить штраф за машину, впоследствии было судебное заседание.

Кроме того, у Клопотенко забрали водительские права. Как добавил ресторатор, раньше мог дать полицейским 50 гривен за превышение скорости, а когда-то даже "откупился" необычной взяткой – 10 банками варенья. "Но, в целом, у меня позиция такова, что это все, путь в некуда", – отметил знаменитость.

Сейчас Клопотенко не садится за руль, а пользуется услугами водителя: "У меня есть водитель, потому что у меня очень много дел, и я работаю в телефоне, собственно. И мне, я куда-то еду, и мне нужно будет приехать, припарковаться, выйти, дойти, сесть. Поэтому я в машине работаю, это мой офис".

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