Сташкив, Пелых и другие: жизнь каких украинских звезд унесли автомобильные катастрофы

Украина за годы независимости понесла немало потерь среди отечественных знаменитостей, но самыми трагическими стали внезапно и неожиданно в результате ДТП. Автомобильные аварии унесли жизни людей, внесших немалый вклад в культуру, общество и политику.

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OBOZ.UA решил вспомнить, кто из знаменитостей умер на дороге и при каких обстоятельствах. Среди них Богдан Сташкив, Кузьма Скрябин, Игорь Пелых, Владислав Левицкий и Ольга Бурая.

Богдан Сташкив

Жизнь эстрадного певца Богдана Сташкива внезапно оборвалась 7 октября на автодороге Нижние Ворота – Воловец – Межгорье. Судя по предварительным данным следствия, народный артист находился за рулем и мог превысить скорость.

Водитель и еще один мужчина, 59-летний пассажир, умер на месте дорожно-транспортного происшествия. 67-летняя пассажирка, вероятно, являвшаяся женой певца, попала в реанимацию.

Кузьма Скрябин

Солист группы "Скрябин" Кузьма Скрябин 2 февраля 2015 года погиб в ДТП на Днепропетровщине, когда его автомобиль столкнулся с грузовиком. Внедорожник артиста Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу, а тормоза и руль авто якобы перестали работать.

Его мать Ольга Кузьменко все время считала смерть сына подстроенной из-за его активной критики властей. Если верить официальной причине аварии, ДТП было несчастным случаем. Мать певца после смерти единственного сына пыталась отыскать и доказать другую причину гибели сына. Она знала, что за музыкантом следили, часто ставили палки в колеса, портили имущество, а в момент аварии в автомобиле, за рулем которого был Кузьменко, ничего не работало.

Игорь Пелых

Жизнь основателя продюсерской компании "Роги і копита" и телеведущего Игоря Пелыха прервала страшная автокатастрофа, произошедшая 8 мая 2009 года в Киеве. Он являлся пассажиром автомобиля Volkswagen Passat, когда в иномарку въехала Honda. От полученных в результате столкновения травм Пелых умер на месте.

Владислав Левицкий

Молодой певец Владислав Левицкий принимал участие в нескольких известных музыкальных шоу, таких как "Шанс" и "Караоке на Майдане", где поразил зрителей своим голосом и харизмой. Его карьера только начинала набирать обороты, когда автомобильная трагедия остановила все.

3 июля 2015 года Левицкий погиб в результате ДТП во Львовской области. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Артист погиб на месте вместе с сестрой и ее семилетней дочерью.

Ольга Бура

В 27 лет погибла украинская телеведущая Ольга Бурая. Ее жизнь унесла автокатастрофа. 29 мая 2004 года на пути из Сум в Киев водитель автомобиля Lexus на огромной скорости врезался в бетонное ограждение на Харьковской площади в столице, затем – в клумбу и вылетел на газон.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 самых мощных цитат Кузьмы Скрябина, погибшем в результате ДТП в Днепропетровской области. С момента трагедии прошло немало времени, но творчество артиста остается бессмертным.

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