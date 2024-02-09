'Становилось только хуже'. Дочь Кузьмы Скрябина призналась, как тяжелая болезнь кардинально изменила ее жизнь

Барбара Кузьменко, единственная дочь Кузьмы Скрябина, которого не стало в 2015 году из-за рокового ДТП, призналась, что с детства имела непростой диагноз – девушка страдала тяжелой формой акне. Вылечиться удалось только за границей, украинские врачи помочь ей не смогли.

Об этом Барбара Кузьменко рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, болезнь, с которой боролась многие годы, определила будущую судьбу девушки: она решила стать врачом-дерматологом.

Барбара Кузьменко работает врачом-дерматологом в одном из медицинских заведений столицы. "В детстве я мечтала о профессии ветеринара, – объясняет, почему выбрала профессию медика. – А потом у меня начались подростковые проблемы с кожей – очень рано, мне было всего девять лет. Что родители только ни делали, но вылечиться не удавалось. К сожалению, не суждено нам было в то время найти врачей, которые могли бы мне помочь. Каждую неделю мне приходилось переживать чистки лица, после которых потом очень долго лечила рубцы. Пиллинги, которых нет ни в одном международном протоколе. Переливание крови, всевозможные "болтушки", иммуномодуляторы – ничего не помогало. Становилось только хуже и хуже".

"А потом папа нашел врача в Праге, работавшей на кафедре дерматологии в одном из исследовательских институтов, – продолжает Барбара. – И мы начали ездить к ней. Она лечила меня исключительно по международным протоколам, руководствовалась принципами доказательной медицины. И в 17 лет мне удалось забыть о своей проблеме. В этом же году я поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога. Когда мне ничего не помогало, я очень хотела в этом разобраться. И решила посвятить свою жизнь этому призванию еще с лет 13, настолько была в этой теме".

Полное интервью с Барбарой Кузьменко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 11 февраля.