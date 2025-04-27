Стало известно, в каком состоянии находилась женщина, обвинившая принца Эндрю в насилии, за несколько месяцев до самоубийства

Американка Вирджиния Джуффре, в свое время открыто обвинившая британского принца Эндрю в сексуальном насилии, находилась в крайне тяжелом эмоциональном и физическом состоянии за несколько дней до своей смерти. 41-летнюю женщину нашли мертвой 24 апреля на ферме близ Перта, Австралия, и полиция подтвердила, что она покончила с собой. Родственники и друзья рассказали о драматических обстоятельствах последних месяцев ее жизни: развод, потеря опеки над детьми, серьезные проблемы со здоровьем и психологическое давление. Все это, по их словам, окончательно взорвало ее силы.

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"Мир потерял ожесточенного воина, – сказала ее невестка Аманда Робертс в интервью журналу People. – Вирджиния хотела справедливости для всех выживших после насилия. Она боролась не только за себя, но и за других.

По словам родных, Джуффре в последнее время переживала трудный период. Ее личная жизнь была в руинах: развод с мужем Робертом Джуффре после 22 лет брака, потеря опеки над тремя детьми 19, 16 и 15 лет и постоянная борьба с последствиями переживаемого насилия причинили ей огромную боль.

Около месяца до смерти Вирджиния попала в автомобильную аварию – ее машину сбил школьный автобус. В своем сообщении в Instagram она рассказала, что в результате травм оказалась в больнице с почечной недостаточностью и что врачи давали ей всего четыре дня жизни. Ее лицо было покрыто синяками, а состояние тяжелым. Однако позже некоторые источники утверждали, что авария была не столь серьезной, как это подавалось, и это стало поводом для нападок и насмешек в адрес Джуффре, что еще больше подорвало ее психическое состояние.

Борьба Вирджинии не ограничивалась только прошлыми травмами. Незадолго до смерти она подала заявление в полицию, обвиняя своего мужа в домашнем насилии. Хотя Роберту Джуффре не выдвинули обвинений, для самой Вирджинии этот этап стал очередным ударом. По словам ее семьи, она стала чувствовать себя изолированной, эмоционально истощенной и беззащитной.

Отец американки Скай Робертс рассказал, что его дочь находилась в "очень депрессивном состоянии" в последние недели жизни. Она страдала от хронической физической боли, длительно принимала сильные обезболивающие препараты, а эмоциональное бремя переживаемого насилия в детстве и последующих травм оказалось слишком тяжелым.

Друзья Джуффре подтвердили, что она была крайне подавлена из-за публичной кампании дискредитации. Ее изображали как "фантазерку" после инцидента с аварией, что, по словам близких, очень больно ударило по ее чувству собственного достоинства.

Напомним, что Вирджиния Джуффре стала известна после того, как в 2010 году открыто обвинила миллиардера Джеффри Эпштейна и его соратницу Гислейн Максвелл в сексуальном насилии и торговле детьми. В 2021 году она также подала гражданский иск против принца Эндрю, утверждая, что была вынуждена к сексуальным контактам с ним в период между 1999 и 2002 годами. Герцог Йоркский отрицал обвинения, однако в 2022 году стороны достигли внесудебного урегулирования на сумму, по сообщениям медиа, от 3 до 12 миллионов фунтов стерлингов.

После заключения соглашения принц Эндрю фактически отстранился от публичной жизни, избегая каких-либо комментариев по поводу скандала. И даже после смерти Вирджинии его окружение подчеркивает, что он воздерживается от любых заявлений, осознавая всю щекотливость ситуации.

Ранее OBOZ.UA писал, при каких обстоятельствах умерла Виджиния Джуффре. Ей был всего-навсего 41 год.

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