Стало известно состояние супруга Елизаветы ІІ после госпитализации

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, которого на днях госпитализировали в больницу, останется там минимум до следующей недели.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники,герцог Эдинбургский в добром расположении духа, однако врачи посоветовали ему все же остаться на несколько дней в больнице для более тщательного осмотра и отдыха. Причина, по которой супруга Елизаветы ІІ госпитализировали, не уточняется. Известно только, что это не связано с COVID-19.

Помимо этого источник в Букингемском дворце рассказал, что в больницу принц Филипп заходил самостоятельно, без посторонней помощи.

К слову, 10 июня принцу Филиппу исполнится 100 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Филипп отказывается отмечать свое 100-летие. Он не проявляет никакого желания отмечать юбилей, потому что даже не хотел дожить до этого возраста. Но во дворце и его близкие уже начали подготовку к празднику.