Одна нога короче другой, переболел гепатитом и лихорадкой. Стала известна причина смерти Дональда Сазерленда

Агентство Creative Artists Agency раскрыло причину смерти звезды "Голодных игр" Дональда Сазерленда. Согласно официальному заявлению, знаменитость ушла в засветы из-за "длительной болезни".

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"Известный актер Дональд Сазерленд скончался сегодня в Майами, штат Флорида, после продолжительной болезни", – говорится в сообщении. Других подробностей о причине его смерти не сообщается, пишет Today.

57-летний сын Сазерленда, известный актер Кифер Сазерленд, также подтвердил смерть своего отца в публикации на X, ранее известном как Twitter: "С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер. Лично я считаю, что один из важнейших актеров в истории кино... Он любил то, что делал, и делал то, что любил".

У Сазерленда осталась жена Франсин Ресетт, пятеро детей – сыновья Рог, Россиф, Ангус и Кифер, а также дочь Рэйчел – и четверо внуков. В детстве звезда страдал от многих заболеваний, включая гепатит, ревматическую лихорадку и полиомиелит, сообщает The New York Times. В результате одна его нога была короче другой.

Новость о смерти Сазерленда звездные коллеги встретили волной почестей и воспоминаний, пишет Independent. Несколько знаменитостей, в том числе актер Майкл Дуглас и певица Нэнси Синатра, отреагировали на смерть Дональда.

Наряду с фотографией, на которой он с Сазерлендом изображены в мистическом триллере "Раскрытие" 1994 года, Дуглас написал в Instagram: "Какой милый, талантливый и интересный мужчина. RIP Дональд Сазерленд". Свои соболезнования также выразили Джейн Фонда, Гелен Миррен, Том Блит, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в четверг, 20 июня, после тяжелой болезни в Майами (США) скончался канадский актер Дональд Сазерленд в возрасте 88 лет. О самых известных ролях звезды – в нашем материале.

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