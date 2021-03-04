Стало известно, покажут ли интервью Маркл и принца Гарри из-за операции мужа Елизаветы II Филиппа

Принц Гарри и Меган Маркл не планируют отменять показ своего интервью с Опрой Уинфри, несмотря на то, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп перенес операцию в связи с заболеванием сердца.

Как заявили в близком окружении герцогов, премьера интервью состоится, так как решение остается за телекомпанией, которая "намерена заработать миллионы на двухчасовом шоу". Об этом пишет издание Daily Mail.

"Есть много людей, которые будут говорить об этом, пока программа не выйдет в эфир, но все в конечном итоге зависит от CBS", – сказал источник.

Также добавили, что телекомпания не будет менять дату выхода шоу в эфир. Она все так же состоится 7 марта.

Отметим, ранее супруга принца Гарри, герцога Сассекского Меган Маркл заявила, что ее без оснований обвинили в плохом отношении к личным помощницам в Кенсингтонском дворце. Причиной этому был отрывок письма бывшего пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл Джейсона Кнауфа.

Британский королевский двор проведет расследование предполагаемых случаев издевательского отношения Меган Маркл к собственным подчиненным. Поводом стала публикация в газете Times.

Напомним, 16 февраля британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Свое решение они подтвердили во время беседы с королевой Елизаветой II.

Королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара отказалась от обязанностей королевских полномочий.

Стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл все же останутся покровителями некоторых частных организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, принца Гарри раскритиковали за то, что он появляется на публике в старых вещах. На интервью телеведущей Опре Уинфри он предстал в своем фирменном сером костюме, который носит довольно часто.