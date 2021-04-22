Стало известно о разговоре Меган Маркл и Елизаветы II перед похоронами Филиппа

Меган Маркл связалась с Елизаветой II перед похоронами ее мужа, принца Филиппа, чтобы лично выразить свои соболезнования. Компанию герцогине составил ее двухлетний сын Арчи.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, судя по всему, Меган поговорила с королевой с помощью Zoom. Елизавета II и принц Филипп ранее использовали это приложение для общения со своей семьей.

Напомним, что беременная вторым ребенком Маркл не приехала в Лондон на прощальную службу с герцогом Эдинбургским из-за рекомендаций врачей. Однако она передала через своего мужа, принца Гарри написанную от руки записку, чтобы тот положил ее на венок покойного.

Также отмечается, что Меган разговаривала со своим супругом каждый день, пока его не было, в том числе перед похоронами.

"Меган каждый день уверяла его, что с ними все в порядке. Она не хотела, чтобы Гарри беспокоился", – заявил источник.

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