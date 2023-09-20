newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Стало известно, куда подевался Вася Бендас из "Шоу Долгоносиков": выдает себя за другого и дружит с известным нардепом

Оксана Гейдор
Люди
3 минуты
3,3 т.
Стало известно, куда подевался Вася Бендас из 'Шоу Долгоносиков': выдает себя за другого и дружит с известным нардепом

Актер и телеведущий Василий Бендас, которого ни с кем не перепутаешь благодаря нестандартной внешности (мужчина имеет рост 149 см), в последние годы немного выпал из публичного пространства. Артист никогда не мечтал жить в большом городе, поэтому сейчас обитает в селе Ивано-Франковской области, куда к нему в гости часто наведывается известный спорстмен и народный депутат Василий Вирастюк.

Об этом OBOZREVATEL рассказал друг и коллега Бендаса – режиссер Виктор Андриенко. По его словам, артист время от времени бывает в столице, когда приглашают в проекты, а в начале полномасштабного вторжения активно занялся волонтерством.

Ада Роговцева называла актера "сыночком"

Колоритный и очень узнаваемый актер Василий Бендас – выпускник Киевского университета имени Карпенко-Карого. Когда сын поступил в вуз, родители очень переживали, потому что тогда у Василия был рост всего 120 см. Однако парень очень быстро адаптировался в столице, завел друзей. По второму курсу он уже работал в театре. Причем попал под опеку к самой Ады Роговцевой, которая называла его "сыночком". У актеров до сих пор хорошие отношения. "Когда прихожу к ней в гости, пирожки печет. У них дома очень теплая атмосфера", – рассказывал в одном из интервью Василий.

Видео дня
Стало известно, куда подевался Вася Бендас из "Шоу Долгоносиков": выдает себя за другого и дружит с известным нардепом

Впоследствии актер был ведущим в телепроектах "Лото Забава", "Спозаранье", "Хит Фабрика" "Безумные стрекозы". А наибольшую популярность ему принесли детские и комические роли в проектах "Шоу Долгоносиков", "Полное Мамаду" и т.д. У Бендаса много общих проектов с Виктором Андриенко. Снимался в известных украинских фильмах, в частности, в картинах "Поводырь" и "Иван Сила". В приключенческом фильме для детей "Легенды Волшебного леса", над которым сейчас работает Андриенко, Василий играет мольфара.

Стало известно, куда подевался Вася Бендас из "Шоу Долгоносиков": выдает себя за другого и дружит с известным нардепом

Актер не очень любит публичное внимание, признается, что когда его узнают на улице, нередко притворяется другим человеком. "В таких случаях обычно говорю, что я брат-близнец Василия Бендаса. Так Бендас ваш брат? – переспрашивают. – "Да, он ушел, дурак, в артисты", – отказываю", – рассказывал актер в одном из интервью.

Купил вагончик и поселился на берегу реки под Киевом

Сегодня актер в столице бывает наездами, когда приглашают по работе. Некоторое время снимал в Киеве жилье и даже жил на берегу реки под Киевом в вагончике. По словам Василия, он очень не любит суету города, поэтому и купил этот прицеп, который расположил в местечке, которое напоминало село – на берегу Десны в частном секторе. Сейчас большую часть своего времени проводит в селе Старые Кривотули Ивано-Франковска, откуда родом.

Стало известно, куда подевался Вася Бендас из "Шоу Долгоносиков": выдает себя за другого и дружит с известным нардепом

"Если бы Василий оставался в Киеве, то много бы снимался. В театр мог бы вернуться, – рассказал OBOZREVATEL актер Виктор Андриенко. – Но у него очень больная мама, которую не может оставить без присмотра. Когда нужно приехать в Киев, его подменяет брат, но тот много работает, поэтому Василий может вырваться всего на несколько дней".

"Когда началась полномасштабная война, он помогал искать временное жилье переселенцам. Василий живет в 20 километрах от Ивано-Франковска. В селе много домов, где можно было какое-то время пожить в относительной безопасности – владельцы жилья находились за границей на заработках. К слову, недалеко от этого села – другое, где проживает семья Василия Вирастюка, и еще одно, где живут родственники Богдана Бенюка – все они из одного района. Когда Вирастюк едет к маме, постоянно заезжает к Васе навестить. Присылает мне фото. И Богдан Бенюк, когда видимся, передает привет Бендасу", – добавил друг актера.

Полное интервью с Виктором Андриенко читайте на OBOZREVATEL завтра. Известный актер и режиссер объяснит, почему "похоронил" для себя друзей из России; признается, какие сейчас у него отношения с "долгоносиками" и расскажет о новой работе с Риммой Зюбиной – в сериале "Связь" актеры сыграли колоритную семейную пару Григорьевича и Ивановну.

Ранее OBOZREVATEL писал, что случилось с самой яркой группой 90-х "Аква Вита": какую личную драму переживал Балан и почему Филатова провалилась на "Х-факторе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!