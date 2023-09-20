Стало известно, куда подевался Вася Бендас из 'Шоу Долгоносиков': выдает себя за другого и дружит с известным нардепом

Актер и телеведущий Василий Бендас, которого ни с кем не перепутаешь благодаря нестандартной внешности (мужчина имеет рост 149 см), в последние годы немного выпал из публичного пространства. Артист никогда не мечтал жить в большом городе, поэтому сейчас обитает в селе Ивано-Франковской области, куда к нему в гости часто наведывается известный спорстмен и народный депутат Василий Вирастюк.

Об этом OBOZREVATEL рассказал друг и коллега Бендаса – режиссер Виктор Андриенко. По его словам, артист время от времени бывает в столице, когда приглашают в проекты, а в начале полномасштабного вторжения активно занялся волонтерством.

Ада Роговцева называла актера "сыночком"

Колоритный и очень узнаваемый актер Василий Бендас – выпускник Киевского университета имени Карпенко-Карого. Когда сын поступил в вуз, родители очень переживали, потому что тогда у Василия был рост всего 120 см. Однако парень очень быстро адаптировался в столице, завел друзей. По второму курсу он уже работал в театре. Причем попал под опеку к самой Ады Роговцевой, которая называла его "сыночком". У актеров до сих пор хорошие отношения. "Когда прихожу к ней в гости, пирожки печет. У них дома очень теплая атмосфера", – рассказывал в одном из интервью Василий.

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Впоследствии актер был ведущим в телепроектах "Лото Забава", "Спозаранье", "Хит Фабрика" "Безумные стрекозы". А наибольшую популярность ему принесли детские и комические роли в проектах "Шоу Долгоносиков", "Полное Мамаду" и т.д. У Бендаса много общих проектов с Виктором Андриенко. Снимался в известных украинских фильмах, в частности, в картинах "Поводырь" и "Иван Сила". В приключенческом фильме для детей "Легенды Волшебного леса", над которым сейчас работает Андриенко, Василий играет мольфара.

Актер не очень любит публичное внимание, признается, что когда его узнают на улице, нередко притворяется другим человеком. "В таких случаях обычно говорю, что я брат-близнец Василия Бендаса. Так Бендас ваш брат? – переспрашивают. – "Да, он ушел, дурак, в артисты", – отказываю", – рассказывал актер в одном из интервью.

Купил вагончик и поселился на берегу реки под Киевом

Сегодня актер в столице бывает наездами, когда приглашают по работе. Некоторое время снимал в Киеве жилье и даже жил на берегу реки под Киевом в вагончике. По словам Василия, он очень не любит суету города, поэтому и купил этот прицеп, который расположил в местечке, которое напоминало село – на берегу Десны в частном секторе. Сейчас большую часть своего времени проводит в селе Старые Кривотули Ивано-Франковска, откуда родом.

"Если бы Василий оставался в Киеве, то много бы снимался. В театр мог бы вернуться, – рассказал OBOZREVATEL актер Виктор Андриенко. – Но у него очень больная мама, которую не может оставить без присмотра. Когда нужно приехать в Киев, его подменяет брат, но тот много работает, поэтому Василий может вырваться всего на несколько дней".

"Когда началась полномасштабная война, он помогал искать временное жилье переселенцам. Василий живет в 20 километрах от Ивано-Франковска. В селе много домов, где можно было какое-то время пожить в относительной безопасности – владельцы жилья находились за границей на заработках. К слову, недалеко от этого села – другое, где проживает семья Василия Вирастюка, и еще одно, где живут родственники Богдана Бенюка – все они из одного района. Когда Вирастюк едет к маме, постоянно заезжает к Васе навестить. Присылает мне фото. И Богдан Бенюк, когда видимся, передает привет Бендасу", – добавил друг актера.

Полное интервью с Виктором Андриенко читайте на OBOZREVATEL завтра. Известный актер и режиссер объяснит, почему "похоронил" для себя друзей из России; признается, какие сейчас у него отношения с "долгоносиками" и расскажет о новой работе с Риммой Зюбиной – в сериале "Связь" актеры сыграли колоритную семейную пару Григорьевича и Ивановну.

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