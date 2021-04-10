Стало известно, кто унаследует титулы герцога Эдинбургского после смерти принца Филиппа

После смерти принца Филиппа стало известно, кому перейдут титулы супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Так, они автоматически перешли к его старшему сыну – принцу Уэльскому Чарльзу.

Известно, что соответствующая договоренность была достигнута между членами королевской семьи еще 20 лет назад, сообщала Геральдическая палата Великобритании.

"В том случае, если принц Уэльский или другой обладатель этих титулов станет королем, эти и все другие титулы будут объединены с короной", – говорится в заявлении.

К слову, титул Королевского Высочества принц Филипп был удостоен в 19 ноября 1947 года. Немного позже он был назначен герцогом Эдинбургским, графом Мерионетом и бароном Гринвичем из Гринвича в графстве Лондон.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля, в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в начале 2021-го года принц Филипп попал в больницу. Перед госпитализацией он несколько дней жаловался на плохое самочувствие. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом. 1 марта герцога перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце, а уже в середине месяца его выписали из больницы.