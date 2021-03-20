Стало известно, кто скрывался за образом Ворона в шоу 'Маска'

В субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" во время девятого выпуска шоу "Маска" появился новый загадочный герой – изысканный Ворон. Как оказалось, под маской пряталась украинская певица Злата Огневич.

Знаменитость исполнила популярную песню. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Ворон стал первым, кто вышел на сцену "Маски" в девятом выпуске. Персонаж продемонстрировал шикарны костюм черного цвета с перьями.

Он выступил с известным хитом "Юра, прости" группы "НеАнгелы". Судьи думали, что под маской скрывается Владимир Зеленский, Арам Арзуманян и только DZIDZIO предположил, что это Злата Огневич. И в результате артист угадал. Другие звездные жюри были шокированы, что за образом именно эта певица.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" прошел восьмой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира стало известно, что под маской Мольфара скрывался телеведущий Павел Костицын.