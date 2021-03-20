Стало відомо, хто ховався за образом Ворона в шоу 'Маска'

У суботу, 20 березня, на телеканалі "Україна" під час дев'ятого випуску шоу "Маска" з'явився новий загадковий герой – вишуканий Ворон. Як виявилося, під маскою ховалася українська співачка Злата Огнєвіч.

Знаменитість виконала популярну пісню. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Ворон став першим, хто вийшов на сцену "Маски" в дев'ятому випуску. Персонаж продемонстрував шикарні костюм чорного кольору з пір'ям.

Він виступив з відомим хітом "Юра, прости" гурту "НеАнгели". Судді думали, що під маскою ховається Володимир Зеленський, Арам Арзуманян і тільки DZIDZIO припустив, що це Злата Огнєвіч. І в підсумку артист вгадав. Інші зіркові журі були шоковані, що за образом саме ця співачка.

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють у номінацію.

У кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, у якому беруть участь уже тільки глядачі. За результатами їхнього вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 13 березня, на телеканалі "Україна" пройшов восьмий випуск популярного шоу "Маска". У кінці ефіру стало відомо, що під маскою Мольфара ховався телеведучий Павло Костіцин.