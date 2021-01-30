Стало известно, кто скрывался за образом Крапанки в шоу 'Маска'

В субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина" показали второй выпуск популярного шоу "Маска", а также в конце эфира раскрыли имя знаменитости, которая скрывалась под маской игривой Крапанки. Ею оказалась украинская актриса, режиссер Оксана Байрак.

Зрители больше всего проголосовали за этот образ, чтобы поскорее узнать персону. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время эфира шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, игривая Крапанка вышла на сцену третьей. Она выступила с песней Верки Сердючки "Дольче Габбана". Судьи подозревали, что под маской скрывается Екатерина Осадчая или Alyona Alyona. Но как выяснилось, это была Оксана Байрак.

"Я сейчас смеялась со страшной силой в этой маске. Я делаю вам огромный реверанс, потому что я получила удовольствие. Вы классные. Вы яркие. И я очень рада, что шоу состоялось именно на том канале, который приложил все усилия, и финансовые, и творческие. Спасибо вам огромное", – сказала Байрак.

Стоит отметить, что никто из судей и зрителей даже не догадывался, что именно популярная режиссер может находиться под маской Крапанки. Поэтому все были удивлены.

Кроме того, после этого Байрак на бис исполнила песню, с которой выступала в своем образе.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом выпуске проект "Маска" покинул участник в образе Буйвола – им оказался украинский певец Олег Винник.