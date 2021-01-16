Шоу "Маска": где смотреть первый выпуск онлайн

В субботу, 16 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера шоу "Маска". Так, в первом эпизоде ​​зрители познакомятся с 8 невероятными звездными участниками, каждый из которых исполнит на сцене популярный хит и даст подсказки о своей личности.

Отметим, что участники выйдут на сцену в оригинальных образах – украинцам предстоит угадать, кто за ними скрывается. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет подробности.

В проекте примут участие такие звезды, как Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и многие другие.

К слову, одним из участников первого выпуска "Маски" станет эпатажный панк-рокер Сом. Этот герой – англоязычный гость из-за рубежа. Он родился не в Украине, но его родина тоже находится в Европе. А судьба забросила Сома в Соединенные Штаты Америки. Он исполнит на сцене шоу провокационный хит Sexbomb.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Маска" представили нового героя – легендарного черного льва.Так, мнения людей, кто же скрывается под костюмом, разделились.