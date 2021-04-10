Стало известно, кто скрывался за образом Дракона в шоу "Маска"

В субботу, 10 апреля, на телеканале "Украина" показали грандиозный финал популярного шоу "Маска". В конце эфира выяснилось, что за маской романтичного Дракона все это время был украинский певец Арсен Мирзоян.

Звездные детективы ранее озвучивали такой вариант, однако артисту настолько удалось вжиться в новый образ, что он смог запутать опытных судей. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Романтичный Дракон для финала выбрал нежную композицию Robbie Williams – Feel. Судьи оценили невероятное выступление этого героя. Оля Полякова сказала, что этот персонаж покорил ее своим безграничным профессионализмом.

Арсен Мирзоян был в образе Дракона. Скриншот видео

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так, украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы – хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы – певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы – психолог Наталья Холоденко.

В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы – певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара – телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка – музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома – продюсер Иракли Макацария.

За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел двенадцатый выпуск шоу "Маска". В конце эфира стало известно имя победителя – Злата Огневич, которая весь сезон выступала в образе величественного Солнца.