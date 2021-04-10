Стало відомо, хто ховався за образом Дракона в шоу "Маска"

У суботу, 10 квітня, на телеканалі "Україна" показали грандіозний фінал популярного шоу "Маска". В кінці ефіру з'ясувалося, що за маскою романтичного Дракона весь цей час був український співак Арсен Мірзоян.

Зіркові детективи раніше озвучували такий варіант, однак артисту настільки вдалося вжитися в новий образ, що він зміг заплутати досвідчених суддів. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Романтичний Дракон для фіналу вибрав ніжну композицію Robbie Williams – Feel. Судді оцінили неймовірний виступ цього героя. Оля Полякова сказала, що цей персонаж підкорив її своїм безмежним професіоналізмом.

Арсен Мірзоян був в образі Дракона. Скріншот відео

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У кожному ефірі глядачі знімали маску з одного героя. Так, українці дізналися, що в образі привітної Крапанки ховалася кінорежисерка Оксана Байрак, кокетливої Лисиці – хореографиня Олена Шоптенко, розкішної Пави – співачка Ірина Федишин, а запальної Кози – психологиня Наталя Холоденко.

У костюмі легендарного Лева виступав співак Олександр Пономарьов, звабливої Троянди – співачка і актриса Аліна Гросу, магічного Мольфара – телеведучий Павло Костіцин, веселого Буряка – музикант Дмитро Каднай, а епатажного Сома – продюсер Іраклі Макацарія.

За крок до фіналу розкрили особистості зворушливого Жабеня, яким був актор і гуморист Євген Сморигін, ефектної Бабки, в образі якої ховалася співачка Анастасія Приходько, і неймовірно милого Циклопа, в якому маскувалася співачка Michelle Andrade.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як пройшов дванадцятий випуск шоу "Маска". В кінці ефіру стало відомо ім'я переможця – Злата Огнєвіч, яка весь сезон виступала в образі величного Сонця.