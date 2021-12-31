Стало известно, какой строгий запрет поставила Елизавета II перед принцами Гарри и Уильямом

Катерина Малай
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Стало известно, какой строгий запрет поставила Елизавета II перед принцами Гарри и Уильямом

Королева Великобритании Елизавета II перед свадьбой предупредила принцев Гарри и Уильяма, что их брак должен быть "на века". Ее Величество не желает больше наблюдать за королевскими разводами.

Об этом говорится в официальном сообщении спикера Букингемского дворца, который передает Daily Star. По его словам, это принципиальная позиция монарха (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Королева с принципиальной точки зрения она против королевских разводов

На такие суровые предупреждения королеву спровоцировал ряд разводов ее старших детей – принца Эндрю, принца Чарльза и принцессы Анны. Кроме того, Елизавета существенно расстроил также разрыв отношений ее сестры – Маргарет.

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"Королева – глава церкви, и потому с принципиальной точки зрения она против королевских разводов. Она считает, что, говоря прямо, хватит", – сказано в сообщении.

Ее Величество непоколебима в этом вопросе

Также в заявлении говорится, что Ее Величество непоколебима в этом вопросе и заранее предупредила своих внуков, что не одобрит идей о поиске нового партнера.

Известно, что принц Уильям принял во внимание предупреждение королевы и заранее начал готовить свою возлюбленную Кейт Миддлтон к тому, что ее выбор должен быть взвешен.

Принц Уильям принял во внимание предупреждение королевы

Во время интервью по помолвке он сказал: "Я хотел дать Кейт возможность освоиться и отступить, если понадобится, прежде чем все это станет слишком серьезно". Для этого паре понадобилось 5 лет, однако они все же дали друг другу клятвы всегда быть вместе.

Елизавета II предупредила принцев Гарри и Уильяма, что их брак должен быть "на века"

Кратко о монархе:

Елизавета II – правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций. Брак королевы и герцога Эдинбургского Филиппа стал самым длинным королевским браком в мировой истории. Он длился 73 года до смерти принца 9 апреля 2021 года.

Королева желает, чтобы ее внуки не разводились
Елизавета II против королевских разводов

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, королеву очень расстроила рождественская открытка от принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Отсутствие одного слова свидетельствует о неуважении пары к Ее Величеству.

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