Стало известно, какой строгий запрет поставила Елизавета II перед принцами Гарри и Уильямом

Королева Великобритании Елизавета II перед свадьбой предупредила принцев Гарри и Уильяма, что их брак должен быть "на века". Ее Величество не желает больше наблюдать за королевскими разводами.

Об этом говорится в официальном сообщении спикера Букингемского дворца, который передает Daily Star. По его словам, это принципиальная позиция монарха (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На такие суровые предупреждения королеву спровоцировал ряд разводов ее старших детей – принца Эндрю, принца Чарльза и принцессы Анны. Кроме того, Елизавета существенно расстроил также разрыв отношений ее сестры – Маргарет.

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"Королева – глава церкви, и потому с принципиальной точки зрения она против королевских разводов. Она считает, что, говоря прямо, хватит", – сказано в сообщении.

Также в заявлении говорится, что Ее Величество непоколебима в этом вопросе и заранее предупредила своих внуков, что не одобрит идей о поиске нового партнера.

Известно, что принц Уильям принял во внимание предупреждение королевы и заранее начал готовить свою возлюбленную Кейт Миддлтон к тому, что ее выбор должен быть взвешен.

Во время интервью по помолвке он сказал: "Я хотел дать Кейт возможность освоиться и отступить, если понадобится, прежде чем все это станет слишком серьезно". Для этого паре понадобилось 5 лет, однако они все же дали друг другу клятвы всегда быть вместе.

Кратко о монархе:

Елизавета II – правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций. Брак королевы и герцога Эдинбургского Филиппа стал самым длинным королевским браком в мировой истории. Он длился 73 года до смерти принца 9 апреля 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, королеву очень расстроила рождественская открытка от принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Отсутствие одного слова свидетельствует о неуважении пары к Ее Величеству.