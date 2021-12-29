Королеву смутила рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл: в чем причина

Принц Гарри и Меган Маркл традиционно создали именную рождественскую открытку, которая в этом году смутила королеву Елизавету II. Дело в том, что на поздравлении не была напечатана традиционная подпись "счастливого Рождества".

Вместо этого, герцоги Сассекские пожелали тем, кто приобретет фотографию супругов с детьми, "счастливых праздников". Издание Daily Star передало слова специалистов, утверждающих, что несоблюдение традиций могло огорчить королеву (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадре, использованном для открытки, счастливая пара в домашней атмосфере сидит на лестнице с сыном Арчи и дочерью Лилибет. Все семейство в неформальной одежде улыбается маленькой красавице.

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Над фотографией красуется каллиграфическая надпись "Счастливых праздников", которая, вероятно, и вызвала негодование у Елизаветы II. Королевский комментатор Нил Шон заявил, что это неуважение к вероисповеданию британцев.

"Как мы все знаем, принц Гарри родился британским принцем, и для Ее Величества нет ничего святее ее христианской веры. Я подозреваю, что она расстроена рождественским поздравлением, которое было на открытке", – сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что выражение "счастливых праздников" присуще калифорнийскому сленгу.

Кроме того, Нил Шон прокомментировал образы герцогов, предположив, что они специально создали непринужденный кадр, чтобы подчеркнуть свою независимость от королевской семьи.

"Рваные джинсы принца Гарри в основном говорят: мужчина, который, возможно, приближается к подростку-бунтарю. Не самый лучший вид для человека, связанного с британской монархией", – заключил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева провела Рождество с 73-летним принцем Чарльзом и его второй женой Камиллой. Ее 71-летняя дочь не смогла присоединиться к празднованию из-за подтвержденного коронавируса у ее мужа.