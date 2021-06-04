Стало известно, какое слово Елизавета II запрещает говорить внучке Беатрис и почему

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Стало известно, какое слово Елизавета II запрещает говорить внучке Беатрис

Королева Великобритании Елизавета II запретила своей внучке принцессе Беатрис, которая станет мамой уже этой осенью, произносить слово "беременна". Все дело в том, что монарх считает это слово вульгарным.

Издание Express пишет, что королева предпочитает говорить "в интересном положении". Поэтому дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон придется изменить свой лексикон во время общения с Елизаветой II (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Елизавета II невероятно обрадовалась, когда узнала о том, что станет прабабушкой в 12-й раз.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они станут родителями. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", – сообщалось на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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Принцесса Беатрис объявила о беременности
Внучка Елизаветы II ждет первенца.

Принцесса Беатрис и британский мультимилионер Эдоардо Мапелли-Моцци в сентябре 2019 года объявили о помолвке, однако ее вынуждены были перенести из-за скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в котором был замешан принц Эндрю, отец Беатрис (сын королевы Елизаветы II).

Скриншот публикации.

Напомним, что в скором времени Гарри и Меган Маркл станут родителями во второй раз и у королевы Великобритании появится еще одна правнучка. Ранее стало известно, что с сыном герцогов Сассекских – Арчи Ее высочество поддерживает общение с помощью видеосвязи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Евгения показала подросшего сына во время прогулки с папой. Так, ее супруг Джек Бруксбэнк был запечатлен в тот момент, когда держал на руках крошечного Августа.

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