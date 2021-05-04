Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала подросшего сына во время прогулки с папой. Фото

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения, которая в феврале родила первенца, показала уже подросшего сына. Так, ее супруг Джек Бруксбэнк был запечатлен в тот момент, когда держал на руках крошечного Августа.

Соответствующие кадры появились на странице членов королевской семьи в Instagram. Вчера, 3 мая, муж принцессы Евгении отмечал свой 35-летний юбилей. Именно по этому случаю в социальной сети были опубликованы свежие снимки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На семейных изображениях можно увидеть, как Джек держит на руках маленького сына, который удобно умостился у него на плече. Кроме того, на спине у малыша виднеется его имя, вышитое на кофте.

"Ты исключительный. С Днем Рождения, любовь моя", – призналась в своих чувствах принцесса Евгения.

Напомним, что Джек и принцесса Евгения поженились в часовне Святого Георгия в октябре 2018 года, а 9 февраля 2021 года у них родился ребенок – Август Филипп Хоук Бруксбэнк. Он появился на свет в больнице Портленда в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк впервые показали своего сына, опубликовав соотвествующие фото.