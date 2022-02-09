Стало известно, какое 'сладкое обещание' принц Уильям дал Кейт Миддлтон на свадьбе. И он его выполнил

Жизнь Кейт Миддлтон изменилась за одну ночь, когда она вышла замуж за принца Уильяма и стала членом королевской семьи Великобритании. Чтобы немного облегчить такой поворот для возлюбленной, герцог Кембриджский пошел на уступки и дал ей обет на всю жизнь, тем самым нарушив традицию.

Как пишет Mirror, принц Уильям пообещал своей невесте, что ей не придется оставлять родную семью, когда она выйдет замуж за монарха. Так и случилось, Кейт Миддлтон вместе с супругом часто видятся с ее родителями.

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Это подтверждают журналисты из Vanity Fair. В частности, Кэти Николл, комментируя документальный фильм "Кейт Миддлтон: от рабочего класса до Виндзора", сказала, что герцог Кембриджский очень ясно дал понять невесте, что ей не придется оставлять свою семью после того, как она выйдет замуж. Он пообещал, что они всегда останутся частью семьи Миддлтон, и они так и сделали.

"После того, как вы вышли замуж за члена королевской семьи, вы стали Виндзором, и все. Но все было по-другому, когда Кейт и Уильям поженились. Будь то присоединение к королеве в Аскоте или пребывание на важной барже в составе флота королевы на праздновании Бриллиантового юбилея, семья Миддлтон была там", – сказала Николл.

Также, по ее словам, с тех пор как Уильям и Кейт поженились в 2011 году, ее семья посетила множество публичных мероприятий с королевской. В частности, вместе с королевой и принцему Филиппом была на поминальной службе времен Первой мировой войны в Сандрингеме в 2016-му. Побывала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а также присоединилась к герцогу Эдинбургскому в Аскоте и посетила Сандрингем, где королевская семья проводит каждое Рождество.

Более того, когда сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон выходила замуж, торжество бракосочетания посетил и принц Гарри, который привел на вечерний прием свою тогдашнюю девушку Меган.

Коротко о королевских особах:

Принц Уильям – 39-летний герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс. Старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцоги Кембриджские никогда не кричат на детей. Для того, чтобы их контролировать они используют собственный лайфхак.