Стало известно, какое наследство оставил принц Филипп любимой внучке Луизе

Принц Филипп, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, оставил своей любимой внучке Луизе, дочери принца Эндрю и графини Софи, самодельный экипаж и черных пони – Балморала Невиса и Нотлоу Шторм.

Леди Луиза стала любимой внучкой королевы после длительного пребывания в Балморале летом 2019 года. Об этом пишет издание The Sun.

Известно, что девочка унаследовала любовь принца Филиппа к лошадям и управлению экипажем. После выхода на пенсию герцог часто катал своих маленьких наследников на лошадях. Луизу дедушка постоянно поддерживал на национальных соревнованиях.

Напомним, ранее принц Филипп оставил после себя огромное состояние, которое оценивается примерно в $39 миллионов долларов (24 млн фунтов стерлингов). Отмечается, что свое состояние герцог заработал за время работы на флоте и в качестве рабочего члена королевской семьи, получая зарплату в размере около 40 0000 фунтов стерлингов в год из суверенного гранта.

К слову, титул герцога Эдинбургского, который принц Филипп получил 20 ноября 1947 года в день свадьбы с Елизаветой II, теперь официально будет возвращен Ее Величеству. Однако инсайдеры уточняют, что младший сын умершего, принц Эдуард, вскоре может унаследовать его.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля в Лондоне состоялась церемония прощания с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Траурное мероприятие прошло в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке.