Стало известно, какая привычка принца Уильяма бесит Кейт Миддлтон больше всего

Королевская чета всегда на слуху. Особенно публику привлекают внимание идеальные отношения прямого наследника престола принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. За их жизнью следят миллионы людей, которых интересует не только общественная деятельность герцогов Кембриджских, но и супружеские тонкости. Ведь у всех есть свои минусы, с которыми приходится мириться другим.

Издание Mirror разоблачило один из недостатков принца Уильяма, который раздражает Кейт Миддлтон. По данным СМИ, это чрезмерная озабоченность чистотой.

В частности, однажды в 2018 году во время поездки на базу Королевских ВВС на Кипре представители монаршей семьи познакомились с военнослужащими, которые проходили службу на острове, и открыли новую базу отдыха.

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В ходе осмотра декора комнат герцог Кембриджский выдал резкую фразу: "Держите пиццу подальше от диванов".

Кейт Миддлтон в ответ не сдержала своей злости и назвала совет ужасным.

"Это просто какой-то кошмар", – подчеркнула герцогиня Кембриджская.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна диета Кейт Миддлтон, которая помогает ей держать фигуру в идеальной форме.