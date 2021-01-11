Стало відомо, як та скільки Тіна Кароль заробляє на карантині

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Тіна Кароль

У той час як багато українських артистів скаржаться на скасування концертів через пандемію, співачка Тіна Кароль знайшла вихід із ситуації. Зірка перепрофілювалася в бізнесвумен і заробляє на рекламі та продажу власних товарів.

Про це йдеться в програмі-розслідуванні "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE. Зазначається, що Кароль вже понад рік є обличчям масштабної рекламної кампанії дорогоцінних прикрас ювелірного бренду "Укрзолото". Як вдалося з'ясувати журналістам, зірка з таким ім'ям за довготривалу кампанію може запросити й 100 000, і 200 000 доларів (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Тіна Кароль стала амбасадором українського ювелірного бренду "Укрзолото"

Співачка заробляє й на маловідомих марках одягу та аксесуарів. Журналісти знайшли молодіжний бренд, який створив колекцію шапок в колаборації з артисткою. За таке співробітництво Кароль може отримувати від 5000 доларів.

Тіна Кароль

Попри це Тіна Кароль ще й самостійно продає ряд товарів. Артистка почала займатися торгівлею три роки тому, коли випустила свою іменну червону помаду. Минулого року вона представила ще й власний парфум, а згодом, якраз у розпал локдаунц, співачка відкрила інтернет-магазин аксесуарів та взуття, де серед асортименту – шовкові хустки, воскові свічки й навіть захисні маски для обличчя.

Презентація першого аромату Тіни Кароль
Тіна Кароль почала продавати свічки у вигляді себе

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль закликала артистів давати концерти онлайн. Також вона пояснила, чому не прийшла підтримати Олю Полякову, яка раніше влаштувала мітинг під Кабінетом міністрів.

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