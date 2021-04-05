Стало известно имя нового ведущего от Украины на "Славянском базаре" после отказа Мирошниченко

Украинский телеведущий Андрей Доманский проведет международный песенный конкурс "Славянский базар в Витебске" (Беларусь) вместо своего коллеги Тимура Мирошниченко.

Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля. Также вместе с Доманским на мероприятии будет работать ведущая концертных и фестивальных программ заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Оксана Антонюк – она указана в числе людей, которые будут открывать конкурс (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сам Доманский пока не комментировал свое участие в фестивале, который проводится под патронатом Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси. Конкурс пройдет с 14 по 19 июля 2021 года.

Доманский стал ведущим "Славянского базара в Витебске" fest-sbv

Вместе с Доманским на "Славянском базаре" будет работать ведуща Оксана Антонюк fest-sbv

"Славянский базар" – ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России, Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: