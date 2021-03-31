Украинский телеведущий впервые за 10 лет отказался вести 'Славянский базар' из-за Лукашенко

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко заявил, что не поедет на ежегодный международный фестиваль искусств "Славянский базар" из-за того, что в Беларуси ситуация "настолько напряглась, что вряд ли конкурс сможет остаться в стороне от политики".

Знаменитость более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. По словам Мирошниченко, комментировать "Евровидение" в этом году он так же будет. Соответствующий пост мужчина опубликовал на странице в Facebook.

"Я с завтрашнего дня (31 марта, – Ред.) действительно не сотрудник "Суспільного" по собственному желанию. Заявление написал еще две недели назад, чтобы потом снова туда оформиться по совместительству. Потому что по факту много лет я был сотрудником этой компании только дважды в год – в мае, когда комментирую песенный конкурс Евровидение, и ноябре, когда комментирую детский конкурс", – отметил Мирошниченко.

Ведущий добавил, что на основное место работы "это не тянет", поэтому он продолжает быть голосом конкурса и для "Суспільного", и миллионов украинцев.

"Славянский базар" – ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трёх стран: Белоруссии, России, Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организаторы "Евровидения-2021" определили порядок выступления стран-участниц в конкурсе. Так, представители Украины, группа Go_A, выйдет на сцену в первом полуфинале под номером 15.