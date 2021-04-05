Стало відомо ім'я нового ведучого від України на "Слов'янському базарі" після відмови Мірошниченка
Український телеведучий Андрій Доманський проведе міжнародний пісенний конкурс "Слов'янський базар у Вітебську" (Білорусь) замість свого колеги Тимура Мірошниченка.
Про це повідомляється на офіційному сайті фестивалю. Також разом із Доманським на заході буде працювати ведуча концертних та фестивальних програм заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних сил України Оксана Антонюк – вона вказана серед людей, які будуть відкривати конкурс (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Сам Доманський поки не коментував свою участь у фестивалі, який проводиться під патронатом Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі. Конкурс відбудеться з 14 по 19 липня 2021 року.
"Слов'янський базар" – щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії, України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше український телеведучий Тимур Мірошниченко заявив, що не поїде на щорічний міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" через те, що в Білорусі ситуація "настільки напружилася, що навряд чи конкурс зможе залишитися осторонь від політики".
Жителі Білорусі висловили слова подяки Тимуру Мірошниченку за відмову вести "Слов'янський базар". Вони зазначили, що у телеведучого правильна позиція і зараз не час "для диктаторських танців".