Стало відомо ім'я нового ведучого від України на "Слов'янському базарі" після відмови Мірошниченка

Український телеведучий Андрій Доманський проведе міжнародний пісенний конкурс "Слов'янський базар у Вітебську" (Білорусь) замість свого колеги Тимура Мірошниченка.

Про це повідомляється на офіційному сайті фестивалю. Також разом із Доманським на заході буде працювати ведуча концертних та фестивальних програм заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних сил України Оксана Антонюк – вона вказана серед людей, які будуть відкривати конкурс (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сам Доманський поки не коментував свою участь у фестивалі, який проводиться під патронатом Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі. Конкурс відбудеться з 14 по 19 липня 2021 року.

Доманський став ведучим "Слов'янського базару у Вітебську" fest-sbv

Разом з Доманським на "Слов'янському базарі" буде працювати ведуча Оксана Антонюк fest-sbv

"Слов'янський базар" – щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії, України.

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