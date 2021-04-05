Стало известно имя нового ведущего от Украины на "Славянском базаре" после отказа Мирошниченко
Украинский телеведущий Андрей Доманский проведет международный песенный конкурс "Славянский базар в Витебске" (Беларусь) вместо своего коллеги Тимура Мирошниченко.
Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля. Также вместе с Доманским на мероприятии будет работать ведущая концертных и фестивальных программ заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Оксана Антонюк – она указана в числе людей, которые будут открывать конкурс (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Сам Доманский пока не комментировал свое участие в фестивале, который проводится под патронатом Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси. Конкурс пройдет с 14 по 19 июля 2021 года.
"Славянский базар" – ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России, Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинский телеведущий Тимур Мирошниченко заявил, что не поедет на ежегодный международный фестиваль искусств "Славянский базар" из-за того, что в Беларуси ситуация "настолько напряглась, что вряд ли конкурс сможет остаться в стороне от политики".
Жители Беларуси выразили слова благодарности Тимуру Мирошниченко за отказ вести "Славянский базар". Они отметили, что у телеведущего правильная позиция и сейчас не время "для диктаторских плясок".