Стало известно, где сейчас находится Андрей Доманский, продвигавший 'русский мир' в Украине

Опальный телеведущий Андрей Доманский, который продвигал российские нарративы на украинском телевидении, а после полномасштабного вторжения трусливо удалил страницы в соцсетях, убежал из Украины. Удивительно, но поселился он не в своей любимой России.

По словам украинского ведущего Славы Демина, противоречивый артист скрывается в Европе. Уехал из страны он вполне законно. Об этом Демин сообщил на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Общие знакомые рассказали ведущему, что его пророссийский коллега пересек границу на основании многодетности. Как известно, Доманский воспитывает минимум 5 детей, троим из которых еще не исполнилось 18 лет.

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По словам Славы Демина, скандальный ведущий переехал в одну из стран Балтии – Эстонию, Латвию или Литву. С ним ли его младшие дети – неизвестно.

Напомним, еще в 2018 году Доманский пропагандировал с экранов на телеканале "Интер" пророссийские нарративы, а в 2022-м защебетал по-украински о непобедимых соотечественниках. Получив порцию хейта, артист удалился из соцсетей.

Доманский в свое время отметился высказываниями об "украинских фашистах", сотрудничал с враждебными странами и поддерживал пропагандистскую кампанию Кремля. Подробнее о его пути от звезды к предателю – читайте здесь.

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