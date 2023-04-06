''Голубь мира может стать кротом'': какое признание о России делал Винник и в какой ''тайной операции'' подозревали певца

Украинский певец Олег Винник, который больше года лечится в Германии и не выходит на связь с поклонниками, имеет твердую позицию по поводу выступлений в России. Артист уверял, что никогда не давал концерты в стране-террористке, хотя его много раз приглашали.

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Вокруг певца бурлят много слухов, в том числе и о "тайной операции", якобы изменившей его внешность. OBOZREVATEL решил рассказать интересные подробности о жизни звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 2018 году у артиста поинтересовались, как он относится к коллегам, которые позиционируют себя "голубями мира" и уверяют в своей "аполитичности".

"Некий процент наших артистов называют себя "голубями мира". Если же тому голубу перышка повыщипывать, то он тогда споет по-другому. Отобрать зерно, не дать возможности водички попить. И тогда, я думаю, что этот голубь станет кротом. Вы знаете, сколько зависит от нас, артистов, в политическом плане и вообще в жизни нашей страны? Мы образцы для людей. Это безответственно говорить о себе: "Я – "голубь мира" и я имею право петь там, где я хочу", – объяснял Олег Винник в интервью "Главкому".

Певец не часто рассказывал поклонникам о семье, проблемах со здоровьем и других личных вещах, поэтому вокруг него всегда было много слухов. К примеру, многие годы украинцы подозревают, что артист мог решиться на пластическую операцию или косметологические процедуры.

В свои 49 лет он прекрасно выглядит и на фото исполнителя почти не видно морщинок. Поэтому фанаты звезды уверены, что он тайно воспользовался "уколами красоты", а в частности уколол ботокс в несколько участков лица.

Сам Винник эту информацию не подтвердил.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Олег Винник выглядел в детстве и почему его все запомнили хулиганом. О юных годах и первой влюбленности звезды – читайте в материале.

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