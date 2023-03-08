18-летнюю дочь Поляковой захейтили из-за неоднозначной подписи под снимками из Парижа

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой встретила свое 18-летие в Париже, после чего показала подписчикам снимки на фоне Эйфелевой башни. Однако не все интернет-пользователи оценили фотографии с отдыха Марии. Если точнее, многие не поняли подпись, которую оставила девушка под кадрами.

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Снимками Маша поделилась на личной странице в Instagram. На них она позирует сама, а также со своим бойфрендом Артуром.

На первом фото дочка известной артистки широко улыбается прямо у подножья Эйфелевой башни.

А на другом – нежно целуется со своим возлюбленном посреди атмосферной улочки столицы Франции.

"Хочу жить, а не выживать", – написала под кадрами 18-летняя Полякова, чем спровоцировала шквал негатива в комментариях.

Интернет-пользователи не понимают, что хотела сказать своей подписью девушка. Критики считают, что подобные высказывания во время полномасштабной войны в Украине являются неуместными.

"Да, в Париже выжить нелегко", "А в это время в Украине идет Великая Отечественная Освободительная война украинского народа против российско-фашистских оккупантов", "В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать. Хочет жить в мирной, независимой, свободной Украине под мирным небом!", "Это кто там выживает? И тебе не стыдно?", "Зачем такое писать под такими постами", – высказывают свое недовольство комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на хейт нарвалась украинская актриса Ксения Мишина. Она похвасталась снимками со своей фотоссесии в Ницце. Красивые кадры звезды на Лазурном берегу Франции вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Одни усыпали артистку комплиментами, другие – принялись критиковать за "отдых во время войны" и "неуместный" выбор лука. Мишина ответила хейтерам.

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