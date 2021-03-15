"Оскар-2021": объявлены номинанты на кинопремию

София Ковнир
София Ковнир
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3,5 т.
'Оскар-2021': объявлены номинанты на кинопремию

В понедельник, 15 марта, объявили полный список претендентов на американскую премию "Оскар-2021".

Ведущими церемонии будут "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас. Об этом стало известно на странице в Twitter кинопремии "Оскар".

Лучший актер

  • Риз Ахмед

  • Чедвик Боузман

  • Энтони Хопкинс

  • Гэри Олдмен

  • Стивен Ян

Лучший актер второго плана

  • Саша Барон Коэн

  • Дэниэл Калуя

  • Лесли Одом-младший

  • Джон Пол Росси

  • Лакит Стэнфилд

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис

  • Андра Дей

  • Ванесса Кирби

  • Фрэнсис Макдормэнд

  • Кэри Маллиган

Лучшая актриса второго плана

  • Мария Бакалова

  • Гленн Клоуз

  • Оливия Колман

  • Аманда Сейфрид

  • Юн Е-джон

Лучший мультфильм

  • "Душа"

  • "Барашек Шон: Фермагеддон"

  • "Путешествие на Луну"

  • "Вперед"

  • "Легенда о волках"

Лучший фильм

  • "Отец"

  • "Иуда и черный мессия"

  • "Манк"

  • "Минари"

  • "Земля кочевников"

  • "Звук металла"

  • "Девушка, подающая надежды"

  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший режиссер

  • Томас Винтерберг

  • Ли Айзек Чун

  • Хлоя Чжао

  • Дэвид Финчер

  • Эмиральд Феннел

Лучший оригинальный сценарий

  • "Иуда и черный мессия"

  • "Минари"

  • "Звук металла"

  • "Девушка, подающая надежды"

  • "Суд над чикагской семеркой"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Одна ночь в Майами"

  • "Отец"

  • "Борат 2"

  • "Земля кочевников"

  • "Белый тигр"

Лучший иностранный фильм

  • "Еще по одной"

  • "Лучшие дни"

  • "Коллектив"

  • "Человек, который продал свою кожу"

  • "Куда ты идешь, Аида?".

Лучшая оригинальная музыка

  • "Манк"

  • "Пятеро одной крови"

  • "Минари"

  • "Душа"

  • "Новости со всех концов света"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Довод"

  • "Мулан"

  • "Полночное небо"

  • "Айван, единственный и неповторимый"

  • "Любовь и монстры"

Лучший грим и прически

  • "Эмма"

  • "Ма Рейни: Мать блюза"

  • "Манк"

  • "Пиноккио"

  • "Элегия Хиллбилли"

Лучшая операторская работа

  • "Манк"

  • "Иуда и черный мессия"

  • "Земля кочевников"

  • "Суд над чикагской семеркой"

  • "Новости со всех концов света"

Лучший документальный фильм

  • "Коллектив"

  • "Лагерь калек"

  • "Время"

  • "Крот"

  • "Мой учитель – осьминог"

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Суд над чикагской семеркой"

  • "Земля кочевников"

  • "Новости со всех концов света"

  • "Иуда и черный мессия"

  • "Манк"

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • "Если что-то случится, я люблю вас"

  • "Нора"

  • "Гений места"

  • "Люди-Да"

  • "Опера"

Лучший короткометражный фильм

  • "Прощупывание"

  • "Комната с письмами"

  • "Подарок"

  • "Два далеких незнакомца"

  • "Белый глаз"

Лучшая песня

  • Fight for You, "Иуда и черный мессия"

  • Hear My Voice, "Суд над чикагской семеркой"

  • Húsavíkt, "Музыкальный конкурс Евровидение"

  • Io Si (Seen), "Вся жизнь впереди"

  • Speak Now, "Одна ночь в Майами"

Премия "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года

Отметим, что церемония вручения "Оскара" пройдет 25 апреля. Представитель Американской телеакадемии рассказал, что церемония состоится в обычной очной форме.

Организаторы утверждают, что в любом случае вручение наград пройдет в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее представители киноакадемии опубликовали шорт-лист. Он состоит из девяти номинаций. Украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилык на своей странице в Facebook заявила, что ее фильм "Земля голубая, будто апельсин" и кинолента "Атлантида" Валентина Васяновича не попали в шорт-лист "Оскара", хотя ранее они вошли в длинный список претендентов.

  • "Оскар" – американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби" и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • инсайдер рассказал, что церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет одновременно в нескольких местах. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

  • Американская академия киноискусств и наук ввела новые стандарты для авторов картин, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Они начнут действовать с 2024 года.

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